26 января 2017 года

Что мешает создать рыбный рынок?

Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.

Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству в Приморском крае вновь рассмотрел вопросы создания рынков по продаже рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее эта тема поднималась на заседании совещательного органа в начале августа прошлого года.

Кому это надо?

Начальник отдела анализа, оценки и прогнозирования краевого департамента рыбного хозяйства Галина Молодкина напомнила, что рыбные рынки фигурируют в декабрьском перечне поручений президента. В связи с этим департамент попросил власти Владивостока, Находки, Артема и Уссурийска прислать обновленную информацию по организации и развитию рыбных рынков. Владивосток и Находка собираются буквально на днях доложить о проделанной работе, а Артем и Уссурийск, как и прежде, ответили, что считают создание новых рыбных рынков нецелесообразным. По словам Галины Молодкиной, городские власти мотивируют это тем, что в муниципалитетах есть современная разноформатная инфраструктура, сети реализации рыбы, занимающие достаточное место в товарообороте.

«И так все понятно. Тема перспективная для обсуждения и бесперспективная для реализации. Ни у кого не хватает воображения придумать рынок молока, рынок мяса, рынок хлеба, а вот рыбный почему-то возьми да подай. Есть рынок продуктов питания, есть рынок стройматериалов, есть рынок жилья, недвижимости. Но если специально развивать – это будут просто разговоры. Уже лет 20 они идут. И правильно ответили муниципальные образования», - заявил первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

Чего хотим?

Президент АРПП Георгий Мартынов обратил внимание, что сначала нужно сойтись в определении – что такое рыбный рынок? «Если мы хотим сделать его как в Японии – тогда это, наверное, аукционная торговля. И заметьте, в Японии система рыбных рынков привязана и к овощам, и к цветам, это первое. Кроме того, эта оптовая система рыбных рынков, которые существуют в каждой префектуре, подкреплена законами», – подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

А если речь идет о рыбных базарах, то это не рыбные рынки, отметил он. «Выходишь на площадь Владивостока в пятницу – какой там ассортимент рыбной продукции! Там есть все что хочешь! Толстолобики, чавыча, креветки любые, включая браконьерские», - констатировал Георгий Мартынов. Он добавил, что в основном это, конечно, легальная продукция, «процентов на 80, если не на 90».

Откуда рыба?

Председатель совета, директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров отметил, что азиатские страны обеспечивают для рыбных рынков два условия: первое – чтобы вся продукция была легальной, второе – соблюдение санитарно-гигиенических требований. «Вот эти две задачи никогда не будут решены за счет мелких базаров, - заявил глава института. - Владивосток завален крабом и креветкой. Но что мы - дети? Мы же понимаем, что это поймано не на севере Охотского моря, как иногда врут».

Зампредседателя совета, советник гендиректора НПКА «Нереида» Федор Новиков рассказал, что вся свежая кета, которая продается на центральной площади города последние три года, поймана в Приморье незаконным способом. «В этом году еле прорвалась из Находки компания, чтобы торговать парной камбалой! Я вам с уверенностью могу сказать, что большинство компаний, которые ловят камбалу, терпуг или минтай в Приморье, – они на этом рынке торговать не могут», - заявил зампред совета. При этом, по его словам, перекупщики безнаказанно продают в столице края браконьерскую рыбу с Ханки.

Также Федор Новиков считает, что место для рыбного рынка (под Золотым мостом) выбрано неудачно, гораздо лучше было бы разместить этот объект «ближе к промыслу», на Патрокле.

Кто недоволен?

Лев Бочаров обратил внимание, что дискуссия выявила третью проблему – коррупционную, которая «вылезает изо всех дыр». «Поэтому некоторые муниципальные образования говорят: «Нет-нет, у нас все налажено!» Там привезут кету, которой нет в Приморье для промышленного лова. Привезут краба, который закрыт четыре года и его якобы не ловят. Это сегодня серьезный теневой бизнес, кроме всего прочего», - подчеркнул директор ТИНРО-Центра. По словам председателя совета, легальный рыбный рынок бьет по интересам тех, кто отправляет продукцию на теневой.

Участники совещания сошлись на том, что для создания рыбного рынка нужна прежде всего его концепция. Также отметили, что рынок должен сочетать аукционную и розничную торговлю и быть тесно увязан с прибрежным рыболовством.

Куда девать урожаи моллюсков?

Лев Бочаров заметил, что в последнее время много говорят о развитии марикультуры в Приморском крае, но неясно, где будет реализовываться выращенная продукция. «Ракушки, моллюски – они должны потребляться в охлажденном виде. А для этого должен быть рынок - прилавки, проточная вода, сангигиеническая служба, которая работает в пять минут», - обратил внимание глава института.

Что рекомендовать властям?

Итоговое решение договорились тщательно обдумать и сформулировать позднее. Как отметил директор ТИНРО-Центра, для рынка необходимо написать концепцию, затем - технико-экономическое обоснование и далее - проект. Планируется, что конкретика позволит привлечь компании, которые могли бы участвовать в создании рынка. «Отношение к рыбному рынку как к базару губит все. Люди не понимают, что это не прилавок и несколько женщин в халатах, а совсем другое. Вот это нужно донести в нашем решении», - резюмировал Лев Бочаров.

Fishnews