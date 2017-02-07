07 февраля 2017 года

Рыбаки Ямала завершили январь с внушительной прибавкой

В январе компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили более 700 тонн рыбы, уровень 2016 г. превышен на 267 тонн. В основном ловят частиковые виды, активно в сети рыбаков идет щука.

Январские уловы специализированных рыбодобывающих предприятий ЯНАО составили почти 622 тонны, еще 87 тонн добыли другие сельскохозяйственные организации. Частиковых видов рыбы освоено 535 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, лучший улов месяца – 182 тонны – у ООО «Святогор», в январской «копилке» «Горковского рыбозавода» 166 тонн, на третьем месте компания «Тазагрорыбпром» с результатом 125 тонн. Среди сиговых рыб в основном добывают ряпушку, пелядь, пыжьяна и щекура. Зимняя путина в Обской и Тазовской губах продлится до апреля.

Напомним, в прошлом году на Ямале освоено рекордное за последние 15 лет количество рыбы – 9 892 тонны. В условиях полного запрета на вылов муксуна и нельмы и квотирования прочих сиговых 63% общей добычи пришлось на частиковые и тресковые виды.

Сегодня Ямало-Ненецкий округ развивает не только добычу, но и разведение рыбы. В поселке Харп реализуется проект рыбоводного завода. Планируется, что предприятие будет ежегодно выпускать в реки и озера региона 100 млн мальков чира, пеляди, муксуна. В дальнейшем мощность завода планируется увеличить.

Также в ЯНАО формируется парк рефрижераторных судов класса «река-море», это позволяет рыбакам, работающим в губах и в Карском море, сразу сдавать уловы. В рефрижераторах рыбу подвергают шоковой заморозке, и в таком виде она доставляется до перерабатывающего завода, сохраняя качество и товарный вид.

Fishnews