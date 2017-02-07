Рыбаки Ямала завершили январь с внушительной прибавкой

07 февраля 2017 года
В Сахалинской области разработан ряд инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе по созданию рыбоводных заводов. Для реализации предусмотрены серьезные меры поддержки, в частности, обнуление процентных ставок по кредитам.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.
3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.
03 февраля 2017 года
Цель регулятора – не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
02 февраля 2017 года
Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.
07 февраля 2017 года
В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.
С 7 по 9 февраля в Агадире (Марокко) специалисты российского и марокканского рыбохозяйственных институтов обсудят годовые итоги исследований в ИЭЗ королевства. Протокол, подписанный по итогам встречи, станет основой для прогноза возможного вылова в этой зоне.
6 февраля в Москве открылась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». В тематическом салоне «Рыба и морепродукты» в этом году участвуют более 50 компаний из России и зарубежных стран.
В Сахалинской области разработан ряд инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе по созданию рыбоводных заводов. Для реализации предусмотрены серьезные меры поддержки, в частности, обнуление процентных ставок по кредитам.
Росрыболовство анонсировало аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном, Северном бассейнах. Торги состоятся 16-17 марта. Среди лотов – доли квот на добычу трески, минтая, сельди, терпугов, пикши и др.
В ЦСМС предупредили о возможных перебоях с передачей данных о позиционировании судов при использовании осветительного оборудования, не проходившего испытаний на электромагнитную совместимость.
На Камчатке расследуется уголовное дело о незаконной добыче более 13 тыс. особей синего краба, найденных на борту судна-«подфлажника». Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млн рублей.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.