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Посол Республики Исландия в РФ Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Исландию пригласили на рыбный форум в Петербург

Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел в Москве встречу с послом Республики Исландия в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. «Мы придаем большое значение сотрудничеству между нашими странами в области рыболовства, в том числе в рамках соглашений, которые были подписаны Россией и Исландией в 1999 году и 2000 году», – отметил глава ФАР.

Он напомнил, что в конце декабря прошла 17-я сессия смешанной российско-исландской комиссии по рыбному хозяйству. «Мы заинтересованы в том, чтобы российские рыбаки могли вылавливать часть квот в зоне Исландии. При этом российская сторона предоставляет возможность исландским рыбакам для вылова трески в своей рыболовной зоне», – добавил Илья Шестаков.

Руководитель федерального агентства отметил значимость развития сотрудничества по арктической проблематике, а также взаимодействия в рамках международных рыбохозяйственных организаций (НЕАФК и НАФО), в том числе по линии совместных научных исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, особое внимание на встрече уделили вопросам регулирования промысла атлантического лосося. «Мы со вниманием относимся к инициативам исландской стороны. Вы также видим риски, связанные с выловом атлантического лосося в определенных районах Норвегии», – сказал Илья Шестаков. Кроме того, с настороженностью российская сторона относится к планам по расширению аквакультурного производства лосося в Норвегии в связи с угрозой смешения диких и искусственных популяций и развитием ветеринарных проблем.

Глава Росрыболовства и посол уделили внимание перспективам сотрудничества в образовательной и инвестиционной сферах. В частности, исландская сторона обсуждает с Мурманским государственным техническим университетом и Полярным НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии возможность запуска образовательного проекта, связанного с изучением и внедрением передовых отраслевых технологий.

Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир отметила заинтересованность Исландии в увеличении инвестиционной активности на территории России. «Наши компании изучают возможности реализации совместных проектов, в первую очередь в рыбной отрасли», – добавила посол.

В связи с этим Илья Шестаков пригласил исландскую сторону принять участие в основных российских экономических форумах, а также в международной выставке «Рыбная индустрия» и первом «Русском рыбном форуме», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября этого года.

Fishnews

  • Посол Республики Исландия в РФ Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ провел в Москве встречу с послом Республики Исландия в РФ Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР. Фото пресс-службы Росрыболовства
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