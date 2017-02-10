10 февраля 2017 года

По ветсертификации готовят переходный период

В январе на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке поправок в сфере ветеринарии. Как рассказали в Минсельхозе, изменения будут касаться переноса срока перехода к электронной ветсертификации для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы пока можно не оформлять.

Напомним, что в январе на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о подготовке проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Поправки будут касаться переноса срока перехода к электронной ветеринарной сертификации, предусмотренного пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 243, то есть для подконтрольных товаров, на которые ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись до июля 2015 года. Минсельхозом России будут рассмотрены все предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, после чего будет разработан соответствующий законопроект», - рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

После прохождения всех процедур, предусмотренных правилами проведения оценки регулирующего воздействия, проект будет внесен в Правительство в установленном порядке, добавили в Минсельхозе.

Напомним, федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243 предусматривает, что с 1 января 2018 г. оформление ветеринарных сопроводительных документов в обязательном порядке производится в электронном виде. При этом расширяется список товаров, на которые необходимы ВСД. Согласно пункту 3 статьи 4, до начала 2018 г. на товары, для которых оформлять ветеринарно-сопроводительные документы до вступления в силу 243-го закона не требовалось, можно не получать ВСД или при желании – получить их в электронном виде.

Fishnews