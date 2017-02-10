10 февраля 2017 года

Аквакультура Крыма удвоила показатели

За 2016 г. предприятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры. Результат предыдущего года превышен в 2,1 раза.

На Крымском полуострове за год вырастили 86,55 тонны мидий, 29,7 тонны устриц, 299,05 тонны карповых, 0,9 тонны цихловых (нильской тиляпии), 0,89 тонны осетровых, 1,594 тонны лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Комплексная работа по восстановлению и развитию рыбоводства на полуострове ведется с 2014 г. В результате количество аквакультурных хозяйств там выросло с 28 в 2014 г. до 51 в прошлом году. На сегодняшний день в Республике Крым и городе Севастополе сформировано 23 рыбоводных участка (общей площадью более 2,7 тыс. га). В отношении 15 РВУ уже проведены аукционы.

Однако в аквакультуре Крыма остается ряд проблем, самая насущная из которых - водоснабжение прудовых хозяйств. Другой актуальный вопрос связан со специальными товарными рыбными хозяйствами (СТРХ): их деятельность и сегодня осуществляется на основании документов, выданных официальными органами Украины («Режимов рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта»), отметили в теруправлении.

Ожидается, что средства, выделенные на возмещение части процентной ставки по кредитам, помогут развитию аквакультуры на Крымском полуострове. В городском бюджете Севастополя на поддержку рыбной отрасли в 2017 г. предусмотрено более 30 млн рублей.

Fishnews