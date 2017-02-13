13 февраля 2017 года

Глава Росрыболовства и губернатор Хабаровского края обсудили актуальные для отрасли темы

На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.

Основные сложности с размещением новых рыборазводных заводов на территории Хабаровского края, по словам главы региона, связаны с необходимостью решать сразу две задачи. Первая – это возможности для разведения рыбы и вторая – это создание новых рабочих мест для местного населения. «Не всегда эти два момента совпадают», – рассказал Fishnews Вячеслав Шпорт, отметив, что понимание с руководством Росрыболовства найдено, и специалисты займутся этим вопросом.

Другой важной темой на встрече стала охрана водных биоресурсов, особенно в ходе лососевой путины. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос сегодня волнует в первую очередь самих рыбаков.

«Они обращаются к нам с просьбой об усилении рыбоохраны, чтобы артели, совхозы, колхозы и любые другие законопослушные предприятия могли качественно выполнять свои задачи по вылову, спокойно ловить, и чтобы биоресурсы не исчезали в браконьерских сетях. Это важный вопрос, капиталоемкий и непростой, поэтому мы его проговаривали, чтобы в Росрыболовстве подумали, чем нас тут надо поддержать, и как нам совместными усилиями на такой большой реке, как Амур, и тысячах его притоков, где идет нерест лососевых, усилить рыбоохрану», – отметил Вячеслав Шпорт.

Не обошли вниманием участники встречи и вопрос об инвестиционных квотах под строительство нового флота. «Этот момент нас особо волнует, потому что у нас в крае два судостроительных завода. В распоряжении только наших рыбаков сегодня порядка 70-80 единиц рыбопромыслового флота, но ремонтировать эти суда увозят куда-нибудь в Корею, а наши заводы простаивают недозагруженными. Это наболевший вопрос, – напомнил руководитель региона. – Поэтому мы обсуждали, как заинтересовать рыбаков ремонтировать свой флот на наших заводах и стимулировать их к строительству новых судов – опять же на территории Хабаровского края».

Fishnews