РРПК приобрела первый транспортный рефрижератор

13 февраля 2017 года
Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».
08 февраля 2017 года
На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.
07 февраля 2017 года
В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.
В Сахалинской области разработан ряд инвестпроектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе по созданию рыбоводных заводов. Для реализации предусмотрены серьезные меры поддержки, в частности, обнуление процентных ставок по кредитам.
06 февраля 2017 года
В столице Приморья представили план рыбного рынка на Корабельной набережной. Однако отмечается, что для строительства требуются изменения в генеральный план города, которые утвердят только в четвертом квартале.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.
По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.
Около 300 кг сушеного трепанга перехватили пограничники Приморья на пункте пропуска Полтавка. Ценный груз нашли при досмотре грузовика, следовавшего из России в Китай.
В течение суток сотрудники МЧС России спасли более 20 рыбаков в разных уголках страны. Экстренная помощь потребовалась любителям подледного лова в Ленинградской области и на Сахалине.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.