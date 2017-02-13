14 февраля 2017 года

РРПК приобрела первый транспортный рефрижератор

Флот «Русской рыбопромышленной компании» пополнился транспортным рефрижератором «Золотой Рог». Судно дедвейтом 11,7 тыс. тонн будет использоваться для доставки продукции из районов промысла.

«Русская рыбопромышленная компания» объявила о заключении контракта на приобретение транспортно-рефрижераторного судна дедвейтом 11,7 тыс. тонн. Транспортник оснащен мощными холодильными установками с универсальным режимом трюмов.

«Приобретение рефрижератора – очередной шаг в развитии компании и формировании системы гарантированной логистики: от своевременного полноценного снабжения флота РРПК до гарантированных, без сбоев, поставок нашим покупателям продукции, произведенной в море, на борту судов», – рассказал Fishnews директор по корпоративным коммуникациям ООО «Русская рыбопромышленная компания» Илья Власенко.

«В 2016 году мы сталкивались с ситуациями необязательности со стороны наших поставщиков, это ускорило реализацию проекта и сейчас наше первое судно-рефрижератор уже направляется во Владивосток», – отметил он. По словам представителя компании, в планы РРПК входит дальнейшее расширение флота, в том числе, за счет транспортных судов.

Транспортный рефрижератор, получивший название «Золотой Рог» в честь бухты во Владивостоке, стал первым судном такого типа для РРПК. Ожидается, что после ремонта он отправится в первый рейс уже в середине марта.

Fishnews