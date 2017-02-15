15 февраля 2017 года

Лед под контролем, уловы растут

За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.

Работа экспедиции в штатном режиме

В ходе очередного заседания штаба охотоморской путины отмечалось, что, по данным на 14 февраля, вылов минтая на 3,9 тыс. тонн превышает уровень 2016 г. Вылов сельди на 1,2 тыс. тонн опережает прошлогодний график, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По словам замруководителя координационной группы Юрия Омельченко, в течение последней недели штормовая погода в северной части Охотского моря изменила положение ледовой кромки. Происходило расширение полей легкопроходимого мелкобитого льда. В южной части моря метеообстановка благоприятствовала работе флота. В течение двух дней штормовые ветра мешали работе только среднетоннажных судов и ведению перегрузов.

Ожидается, что на следующей неделе в северной части моря возобновится интенсивное льдообразование. Суда, работающие на границе ледовой кромки, предупреждены об усиленном наблюдении за состоянием льдов.

Безопасность экспедиции обеспечивали спасатели «Сибирский» – в северной части - и «Суворовец» – в южной части Охотского моря. В течение недели «Суворовец» произвел водолазный осмотр винторулевой группы БАТМ «Бухта Преображенья» и РТМС «Простор». В настоящее время производится осмотр винторулевой группы СРТ «Узон». Других аварийных ситуаций не возникало.

В районе находится 34 транспорта, под погрузкой ежедневно – от 10 до 14 судов. За неделю закончили погрузку и снялись в порт 14 транспортных судов. На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находится 35 инспекторов морской охраны. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.

Флот сосредоточился в Камчато-Курильской подзоне

По информации, прозвучавшей на заседании, в Северо-Охотоморской подзоне промысел осложняет разреженность скоплений минтая. Уловы достигают 100 тонн на судосутки. Штормовые ветра не давали возможности флоту расширить район работ, но ситуация улучшается. В подзоне находится 16 крупнотоннажных судов. В уловах преобладает минтай средним размером 38-45 см. Приловы молоди доходят до 10%.

В Западно-Камчатской подзоне работают 20 судов. Уловы – от 40 до 200 тонн на судно. Промысловая обстановка удовлетворительная, но не стабильна. Скопления минтая подвижны и смещаются в северо-восточном направлении. В уловах преимущественно рыба размером 37,5-38 см. В районе работает девять судов снюрреводного промысла, в основном по прибрежным квотам.

В Камчато-Курильской подзоне лов ведут 82 судна. Промысловая обстановка также не стабильна. Скопления крупного минтая подвижны и периодически рассеиваются. Уловы достигают 250 тонн на судосутки, их основу составляют рыбы размером 38-45 см. Приловы молоди – около 9%. В районе работает от восьми до двенадцати судов со снюрреводами.

На Северных Курилах работало до пяти судов. Промысловая обстановка последние дни стабильна. Уловы доходили до 80 тонн на судосутки, но зачастую промыслу мешали штормовые ветра. Последние два дня флот перегружался в Камчато-Курильской подзоне. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия.

На промысле сельди обстановка в отчетный период была средней, к концу недели отмечалось улучшение. В течение недели работало от двух до четырех крупнотоннажных судов с выловом 83,5 тонны на судосутки. Среднетоннажный флот участвовал эпизодически, уловы составили 36,8 тонны.

Наука строит прогнозы по льдам

В экспедиции присутствуют десять наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО. По прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, в ближайшие дни продолжится разрушение ледяного пояса вдоль западного прибрежья Камчатки. В северо-западной части моря в результате процессов сжатия ожидается существенное сокращение площади и увеличение сплоченности льда. Вдоль восточного побережья острова Сахалин под воздействием северных ветров лед продолжит дрейф к югу. Над северо-восточным сектором моря под влиянием ветров северных румбов продолжится вынос льда из залива Шелихова. На шельфе Сахалина ожидается расширение пояса разреженного льда в мористую часть.

Существенных изменений промысловой обстановки пока не ожидается. Дифференциация скоплений крупного и мелкого минтая на входе в залив Шелихова произойдет не ранее начала марта. Молодь останется на северных и северо-восточных склонах впадины ТИНРО, крупный минтай начнет смещаться ко входу в залив Шелихова. Неустойчивой останется обстановка и в Северо-Охотоморской подзоне, но здесь начнется уплотнение скоплений по мере стабилизации океанологической ситуации. В Камчатско-Курильской подзоне предполагается начало смещения преднерестовых скоплений на нерестовые изобаты, что сделает их недоступными для промыслового флота. Тем не менее уловы у крупнотоннажного флота ожидаются на уровне 100-110 тонн на судосутки, среднетоннажного – 45-50 тонн на судосутки.

В ходе совещания обсуждалась ситуация с приловами молоди. В Западно-Камчатской подзоне, где скопления минтая особенно подвижны, доля молоди достигает 30%, а в отдельных тралениях уловы полностью состоят из молоди. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил научным наблюдателям взять ситуацию на особый контроль и в случае необходимости оперативно направить предложения в ТИНРО-Центр по введению ограничений рыболовства в районах, где приловы молоди превышают установленные нормы.

Fishnews