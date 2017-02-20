20 февраля 2017 года

Сахалин подготовил «рыбную» программу

На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».

22 февраля в Южно-Сахалинске пройдет сразу три круглых стола, посвященных региональным инициативам в сфере рыбного хозяйства. Первая – программа «Доступная рыба». Воплощать в жизнь этот проект начали в 2015 г. Основная цель – обеспечивать население безопасной и качественной рыбопродукцией по приемлемым ценам. Начиналась программа с продажи мороженой рыбы, теперь в рамках проекта можно приобрести также свежую и охлажденную рыбопродукцию.

В рамках круглого стола планируется обменяться опытом с другими регионами, которые планомерно работают над тем, чтобы обеспечить население рыбой по доступным ценам. Такие программы реализуются в Приморье, на Чукотке, в Хабаровском крае и других регионах, отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров. Предполагается, что встреча в Южно-Сахалинске поможет обобщить опыт. На круглом столе должны выступить руководство министерства торговли и продовольствия региона, представители муниципальных властей и бизнеса (в том числе розничной торговли). Запланировано посещение оптово-распределительного центра, супермаркетов и магазина, участвующих в программе.

Вторая инициатива – организация на особых условиях добычи водных биоресурсов в 6-мильной зоне Сахалина и Курил. Поправки, регламентирующие этот эксперимент, были внесены в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна в 2016 г. Предприятия опробовали новые условия на наважьей путине. Таким образом, уже есть первые результаты, которые можно обсудить. Кроме того, реализация эксперимента поставила целый ряд вопросов, отметил Игорь Быстров. Опыт Сахалинской области вызывает интерес в других регионах.

Планируется, что на круглом столе выступят представители областного агентства по рыболовству, руководители рыбопромышленных компаний, погрануправления по Сахалинской области, муниципальные власти. Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается обсудить, в частности, вопросы ресурсного обеспечения рыболовства в 6-мильной зоне, регламенты выдачи разрешения на вылов.

Третий круглый стол будет посвящен организации публичных торгов продукцией из водных биоресурсов. В частности, планируется обсудить вопросы участия иностранных покупателей.

Завершат программу традиционные соревнования рыбаков-любителей «Сахалинский лед». Праздник, который ежегодно собирает участников из разных регионов России, пройдет на реке Найба 24 февраля.

Fishnews