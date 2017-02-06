06 февраля 2017 года

Сахалин готовится к рыбацким состязаниям

Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.

Вопросы подготовки к «Сахалинскому льду – 2017» обсудили на выездном совещании с заместителем председателя правительства региона Игорем Быстровым. Речь шла об обеспечении безопасности, организации стоянки автотранспорта, размещении торговых точек, сцены.

«Мы приняли решение создать одинаковые условия лова для всех, кто приедет на «Сахалинский лед». Для этого даже будет проведено измерение глубин, чтобы не получалось, что кому-то досталось ловить в более выгодных условиях на фарватере, а кому-то на мелководье, - рассказал первый вице-мэр Долинского района Вадим Турбало.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, существенно увеличится количество мест для автотранспорта. Сейчас расчищена площадка под 3 тыс. автомобилей, а ближе к началу состязаний появится дополнительная парковка еще на 2 тыс. машин. В прошлом году на «Сахалинском льду» смогли поместиться только 1,5 тыс. транспортных средств.

«Планируется также расширить места въезда, развести потоки заезжающих и выезжающих авто, установить указатели движения и расставить по стоянке парковщиков», - добавил Вадим Турбало.

Кроме того, в этом году для информирования и развлечения участников и зрителей задействуют более мощную звуковую аппаратуру.

Игорь Быстров призвал организаторов активнее подключиться к приему заявок и регистрации участников будущих состязаний. Напомним, зарегистрироваться можно по телефону 23-34-66 или при помощи электронной почты sorevnovaniya_slr@mail.ru. Заявки принимаются до 20 февраля.

«В скором времени правила состязаний будут изложены в Интернете. Они практически не изменились. Количество команд не ограничено, в каждой из них по 4 человека. «Сахалинский лед-2017» делится на два этапа – командный зачет и рыбацкий биатлон. Командам дается час на лов наваги, ее размер – от 19 см. Чем больше вес улова у отдельно взятого рыбака, тем выше шанс пройти в рыбацкий биатлон. Как и год назад, появится отдельная площадка для рыбаков с ограниченными возможностями», - рассказал представитель компании-организатора Александр Кучинский.

Гостями праздника станут и приглашенные делегации из большинства приморских регионов России. В Южно-Сахалинске с 21 по 24 февраля состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба», а также инициативы по вылову биоресурсов в шестимильной зоне и их прямой реализации. Для изучения сахалинских нововведений на остров прибудут профильные специалисты в области рыбодобычи и организации торговли, территориальных управлений Росрыболовства, а также научных сообществ из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской, Еврейской Автономной областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Fishnews