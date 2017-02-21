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Новгородские власти готовятся к расчистке Ильменя

В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.

Вопросы проведения мероприятий, направленных на улучшение гидрологических, гидрохимических и гидробиологических условий обитания рыб в озере Ильмень, обсуждались на совещании с участием представителей областного правительства, Северо-Западного теруправления Росрыболовства, ГосНИОРХ, местного филиала Главрыбвода и других учреждений, а также рыбопромышленников и рыбаков-любителей. Поручение «обеспечить проведение рыбохозяйственной мелиорации в пойме озера Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь» дал президент Владимир Путин, посетив Новгородскую область в сентябре прошлого года.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре регионального правительства, участники совещания ознакомились с представленным ГосНИОРХ научным обоснованием расчистки акватории озера и ряда рек области. Предложения по конкретным местам мелиорации с названием озерок, ериков, протоков, расположенных в Мстинской пойме, областной департамент природных ресурсов и экологии будет принимать до 27 февраля.

На совещании также поднимались вопросы о внесении в правила рыболовства для Западного бассейн изменений, устанавливающих дополнительные ограничения промысла на водоеме и новые требования к ставным и плавным сетям. Обсуждалась и возможность введения нулевого процента прилова ценных видов рыб в мережах в весенний период, но для такого решения необходимы дополнительные исследования, которые весной проведут сотрудники ГосНИОРХ при активном участии всех заинтересованных сторон.

Fishnews

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