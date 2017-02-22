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Грузовое судно доставило из Кореи в Невельск оборудование для нового завода по глубокой переработке водных биоресурсов

Завод по переработке морепродуктов в Невельске откроют осенью

Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.

В Невельске продолжается подготовка к открытию завода по глубокой переработке водных биоресурсов. Проектные работы стартовали в 2016 г., сейчас идут земляные работы – закладка фундамента. Грузовое судно из Кореи доставило в порт Невельска оборудование для переработки (более десяти наименований), а также для холодильника емкостью 600 тонн. Завод находится рядом с причальным комплексом, продукция будет напрямую поступать в цех переработки, рассказали Fishnews инвесторы. Предполагается, что летом стартует апробация производственных мощностей и в начале осени завод приступит к работе.

Промышленный комплекс будет включать в себя линии по переработке водных биоресурсов: краба, кальмара, терпуга, окуня, трубача, – оборудование для шоковой заморозки, вакуумной упаковки, лаборатории.

Основными инвесторами строительства являются рыбопромышленные компании Сахалина. Они занимаются добычей краба и других морепродуктов. Для начала в цехах будут перерабатывать то, что выловил свой флот. Основными поставщиками выступят ООО «КУК», ООО «Монерон», ООО «ПРК», ООО «Аквамарин» и ООО «Севрыбфлот», но также инвесторы открыты к сотрудничеству.

По словам представителя компании-инвестора, Дмитрий Пашова, выпускаться будет исключительно продукция глубокой переработки: «Задача на стол нашему потребителю поставить новый вид продукции. Сейчас промысловая продукция, которая добывается в Охотском море, поставляется на экспорт. И, переработанная, уже возвращается в страну. Этикетки иностранные, заводы иностранные, а краб, к примеру, наш, сахалинский. Мы хотим показать преимущество этой продукции. И сделать ее доступной. Ориентироваться будем на рынок».

Как отметила ведущий технолог предприятия Оксана Борисенко, оборудование для нового цеха должно решить основную задачу по выпуску большого ассортимента продукции. «Мы будем выпускать краб в традиционном виде – мясо, комплекты конечностей, наборы конечностей, клешни. Интересное направление по наборам морепродуктов и кусковой рыбы для морских супчиков и солянок. Появится новый вид разделки».

Одновременно ведется работа по нормативной документации и рецептурам, чтобы вся выпускаемая продукция была сертифицирована и проверена по всем показателям безопасности.

Проект полностью реализуется на средства инвестора. На предприятии будут трудоустроены порядка 60 человек – жители Невельска.

По мнению мэра Невельского городского округа Владимира Пака, строительство завода – возвращение рыбной отрасли в Невельск. «Еще 3-4 года назад это были разбитые причалы. Сегодня, когда наши инвесторы, когда наши рыбаки возвращаются, настроение у людей улучшается». Предприятие даст толчок к развитию экономики Невельска, считает глава городского округа.

Первая партия продукции нового завода уже осенью появится на прилавках сахалинских магазинов, рассказали инвесторы.

Fishnews

  • Грузовое судно доставило из Кореи в Невельск оборудование для нового завода по глубокой переработке водных биоресурсов
  • Грузовое судно доставило из Кореи в Невельск оборудование для нового завода по глубокой переработке водных биоресурсов
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