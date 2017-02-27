27 февраля 2017 года

Замглавы Россельхознадзора продолжит работу в Минсельхозе

Евгений Непоклонов, несколько лет проработавший заместителем руководителя Россельхознадзора, назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ.

Распоряжением Правительства России от 21 февраля 2017 г. № 311 Евгений Непоклонов назначен заместителем главы Минсельхоза. При этом он освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает корреспондент Fishnews.

Евгений Непоклонов ранее уже работал в Министерстве сельского хозяйства РФ: в период 2000 – 2004 гг. он занимал в ведомстве должности заместителя руководителя, руководителя департамента ветеринарии – главного государственного ветеринарного инспектора России.

С 2004 по 2008 гг. работал заместителем руководителя Россельхознадзора, с 2008 по 2011 гг. был вице-президентов АНО «Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных». Затем вновь стал замглавы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Fishnews