27 февраля 2017 года

Процедуру подготовки ОДУ предлагают поменять

Участники круглого стола, состоявшегося в Госдуме, заявили о необходимости изменить процедуру экологической экспертизы материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Сейчас процедура утверждения ОДУ длительная и дорогостоящая, отметили в Росрыболовстве.

Круглый стол «Социально ответственное природопользование: проблемы совершенствования института экологической экспертизы» организовал Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В мероприятии принял участие заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, необходимость изменения процедуры проведения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных биоресурсов, обсуждается не первый год.

Материалы ОДУ проходят экологическую экспертизу с 1998 г. в соответствии со статьей 20 федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52 «О животном мире», с 2006 г. документы до экспертизы обязательно должны быть выставлены на общественные слушания.

Как было отмечено на совещании, действующий порядок обсуждения материалов, обосновывающих ОДУ, зачастую носит формальный характер, при этом расходуются значительные средства госбюджета. Муниципалитеты не заинтересованы в проведении слушаний и часто отказываются организовывать мероприятия. Кроме того, есть случаи, когда возникают требования по проведению слушаний во всех муниципальных образованиях, примыкающих к водоему. «По некоторым водоемам стоимость экспертизы, а это порядка 150-200 тыс. рублей с учетом объявлений и организации слушаний, оказывается сопоставимой со стоимостью вылова, по которому она проводится, это касается пресноводных водоемов, где небольшие объемы сравнительно малоценных видов», – заявил Василий Соколов.

«Длительный и дорогостоящий процесс утверждения ОДУ негативно отражается на промысле – рыбопромышленникам практически не остается времени на подготовку к промысловому сезону. Кроме того, в связи с динамичностью состояния запасов возникают случаи, когда необходимо в течение года вносить корректировки утвержденных на основании исследований и расчетов двухлетней давности объемов ОДУ. В последние годы Росрыболовство направляло на государственную экологическую экспертизу до десяти томов корректировок материалов ОДУ. Вместе с тем все корректировки и подготовка материалов ОДУ обсуждаются на научно-промысловых советах, в которых принимают активное участие отраслевые ассоциации и рыбопромышленники», – отметили в пресс-службе Росрыболовства.

В рамках круглого стола признано целесообразным изменение действующего порядка. Решено подготовить по итогам мероприятия рекомендации по поправкам в законодательство.

Fishnews