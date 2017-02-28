28 февраля 2017 года

В Хабаровске перекрыли икорный поток

Хабаровская транспортная полиция обнаружила и изъяла более 30 кг икры осетровых видов. Операция позволила перекрыть канал незаконной поставки деликатеса в западные регионы страны.

Икра была расфасована в 61 пластиковый контейнер по 0,5 кг, она хранилась в гараже, арендуемом жителем Хабаровска. По данным правоохранителей, злоумышленник причастен к поставке браконьерской продукции в западные регионы. На него полиция вышла в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте водных биоресурсов. В результате канал поставки черной икры с Дальнего Востока в европейскую часть России перекрыт, сообщили Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Ущерб превысил 600 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против злоумышленника уголовного дела по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу).

Fishnews