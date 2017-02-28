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Процедуру утверждения ОДУ могут упростить

Процедуру утверждения ОДУ могут упростить

Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.

Как рассказал Fishnews заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, сегодня обеспечение действующего порядка обсуждения материалов, обосновывающих ОДУ, обходится казне в 6-7 млн рублей. По стране же всеми хозяйствующими субъектами на экспертизу ежегодно тратится порядка 200 млн рублей. «Мы готовы платить за экспертизу. Мы лишь выступаем за сокращение ненужных и не влияющих на сам ОДУ формальных этапов его оценки», – сказал Василий Соколов.

По мнению спикера, если «по морю» еще можно было бы смириться с некоторыми формальностями – в конце концов, там внушительные объемы и не так много корректировок, то экологическая экспертиза некоторых пресноводных объектов каждый раз становится настоящей проблемой. Дело в том, что зачастую муниципалитеты, на уровне которых должны проходить слушания, не заинтересованы в их проведении. В том числе из-за финансовой стороны вопроса. «Затраты на организацию общественных слушаний составляют 250-300 тыс. рублей с учетом объявлений в трех уровнях прессы (федеральной, субъектовой, муниципальной). «В итоге выходит, что около миллиона рублей может стоить экспертиза какого-то пресноводного объекта (леща или щуки), вылов которого не превышает нескольких тонн. То есть стоимость экспертизы сопоставима со стоимостью вылова», – отметил замглавы ФАР.

С другой стороны, на подобных слушаниях редко звучат дельные замечания и предложения. Собеседник привел в пример общественные слушания по озеру Байкал. «В прошлом году нам предложили провести слушания во всех муниципалитетах вокруг Байкала. В итоге ни одного толкового замечания не было сделано. Звучало только одно: дайте больше омуля. Это притом что смысл слушаний именно в оценке соблюдения сохранности ресурсов и среды их обитания. В результате мы на два месяца растянули эту процедуру». Такие задержки в утверждении ОДУ негативно отражаются на промысле – так как у промышленников зачастую остается мало времени для вылова дополнительных объемов.

В Росрыболовстве уверены, что общественные слушания можно было бы отменить либо перенести обсуждения на площадки научно-промысловых советов, которые являются открытыми. В конце концов, по мнению Василия Соколова, можно проводить общественные слушания на уровне субъектов Российской Федерации, но не проводить их в муниципалитетах. Для этого также требуется внесение изменений в законодательство. «Представьте, в какой удаленности находятся некоторые муниципальные образования от района промысла в Охотском или Беринговом море! Мы считаем, что такую процедуру надо упразднить либо перевести на уровень субъекта. Отменить необходимость публикации в печатных СМИ трех уровней – можно было бы задействовать Интернет. Хочу отметить, что у Минприроды уже было соответствующее поручение Правительства в этой части», – сообщил Василий Соколов.

Заместитель главы ведомства подчеркнул, что принципиально в ФАР не намерены отказываться от экспертизы ОДУ. «Внешний аудит всегда необходим. Только хотелось бы, чтобы его делали профессионалы. Ведь сейчас сложилась абсурдная ситуация. Общий допустимый улов «пишется» профессиональной отраслевой наукой, а на общественных слушаниях оценивается непрофессионалами. Но, повторюсь, мы не против экспертизы как таковой, мы лишь настаиваем на том, чтобы упорядочить ее и свести пустые потери средств и времени к минимуму», – заключил Василий Соколов. По его словам, это продолжение будет обсуждаться с Минприроды на ближайшей встрече.

Напомним, материалы ОДУ проходят экологическую экспертизу с 1998 г. в соответствии со статьей 20 федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52 «О животном мире», с 2006 г. документы до экспертизы по требованию Росприроднадзора выставляются на общественные слушания.

Fishnews

НазадМетки: ОДУправительстворосрыболовство

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