02 марта 2017 года

Традиционное рыболовство требует перемен

Формирование реестра информации о коренных малочисленных народах Севера способно улучшить ситуацию с регулированием традиционного рыболовства при условии, что к работе над нормативной базой будут привлечены сами представители КМНС, отмечают в Амурском ТУ Росрыболовства.

Напомним, что Федеральное агентство по делам национальностей предложило сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Авторы инициативы отмечают, что такая мера позволит гражданам в полном объеме воспользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

«Мы следим за этим вопросом, обсуждали его и с краевыми депутатами, высказывали свою позицию, каким бы мы видели предлагаемый реестр. Могу сказать, что Амурское ТУ всегда выступало за то, чтобы все подобные правила обязательно разрабатывались и принимались при непосредственном участии самих коренных народов Севера», – заявил в интервью Fishnews руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев.

На сегодняшний день по количеству людей, занятых в традиционном рыболовстве, Хабаровский край находится на одном из первых мест по Дальнему Востоку. Ежегодно в Амурское ТУ поступает порядка 22 тыс. заявок от представителей КМНС.

По словам руководителя теруправления, несовершенство действующего законодательства приводит к возникновению злоупотреблений: нередко особыми условиями, предусмотренными для КМНС, пользуются те, кто на самом деле не имеет отношения к малочисленным народам.

«Существуют ассоциации коренных народов, есть активные общины – очень важно привлекать их к законотворческой деятельности. Только в том случае, когда окончательное решение будет исходить от самих КМНС, когда будет ими осмыслено и согласовано, оно принесет практическую пользу и не вызовет недовольства», – уверен Сергей Михеев. Руководитель теруправления разделяет позицию и о том, что составлением и утверждением такого реестра КМНС должен заниматься сам субъект Федерации. Региональные власти должны иметь возможность корректировать перечень в определенных позициях по мере необходимости.

Параллельно с реестром должны быть прописаны и простые, понятные правила предоставления ресурса, считает глава теруправления.

Fishnews