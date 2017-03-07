07 марта 2017 года

Продажу квот перенесли

Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.

Напомним, правила изменились со вступлением в силу постановления Правительства России от 21 февраля 2017 г. № 225. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 марта 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, что на аукционах предстоит распределить доли квот для промышленного и прибрежного рыболовства в отношении трансграничных видов рыб: трески, морского окуня, минтая, сельди, камбалы, терпугов, шипощека, наваги в Дальневосточном бассейне, а также пикши и трески в Баренцевом море. Всего будет разыграно 39 лотов.

Fishnews