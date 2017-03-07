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Руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ. Фото пресс-службы ведомства

ФАС предлагает иностранным инвесторам «легализоваться и спокойно работать»

В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.

«Мы знаем о том, что целый ряд компаний – и китайских, и корейских, и японских, и даже американских – работает на российском Дальнем Востоке», – заявил на брифинге 6 марта руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Однако предпринимать чрезвычайные меры, по его словам, «наверное, было бы не совсем правильно».

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews, глава ФАС напомнил, что после выхода ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» деятельность по добыче водных биоресурсов была объявлена стратегической.

«Нужно было получать разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, для того чтобы этим заниматься. Но никто за исключением наших компаний с небольшим количеством иностранного участия не обратился в комиссию. А тот, кто обратился, кстати, разрешение получил», – указал он.

Несмотря на материалы, переданные в антимонопольное ведомство Росрыболовством, ФАС не видит возможности предъявить обвинения конкретным компаниям. «Мы не можем обвинить бездоказательно ни одну компанию в том, что она находится под фактическим контролем иностранных государств, или иностранных инвесторов, или иностранных компаний, потому что если это произойдет, то мы должны подать соответствующее заявление о лишении их квот. Можете не сомневаться, что если доказательств будет достаточно, мы обязательно подадим заявление о лишении их квот. Но для этого должен пройти достаточно долгий процесс сбора этих доказательств, чтобы они были обоснованными», – отметил Игорь Артемьев.

По его словам, предпочтительнее была бы реализация «мягкого варианта». «Может быть, этим компаниям стоит просто обратиться в правительственную комиссию. и тогда они получат разрешение ловить легально. А все, что касается нелегальной истории, никогда до добра не доводит», – предупредил он.

По мнению Игоря Артемьева, этот вопрос может рассматриваться и на площадке межправкомиссий, которые действуют в рамках соглашений России с другими странами. «Это тоже легальный способ обозначить позиции, причем не конкретной компании, которая может бояться, что завтра ее лишат квот, а от правительства соответствующего государства. Это будет обсуждаться и в конечном итоге так или иначе будет разрешено», – считает он.

«Мы преследовали такие компании, да, и мы будем их преследовать, потому что есть закон. Но, кстати говоря, гораздо опаснее, чем мы, другие организации – правоохранительные, которые могут очень активно заниматься этим делом, – подчеркнул руководитель ФАС. – Поэтому тем более надо легализоваться и спокойно работать».

Fishnews

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