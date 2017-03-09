09 марта 2017 года

Иностранцам упростили въезд в свободный порт

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 28 вводит упрощенный порядок выдачи виз иностранцам, которые прибывают в Россию через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток, а также устанавливает особенности пребывания иностранных граждан в РФ и выезда из РФ в этом случае.

Напомним, что сейчас режим свободного порта предусмотрен не только для Приморского края, но и для Ванинского района Хабаровского края, Корсаковского городского округа на Сахалине, городского округа Певек на Чукотке, городского округа Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае.

Для граждан зарубежных государств, перечень которых определяется Правительством РФ, федеральный закон устанавливает упрощенный порядок оформления обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок до 30 дней. Разрешенный срок пребывания в России – до восьми суток, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

«Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки – 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет бесплатной», – прокомментировали в пресс-центре Минвостокразвития.

Иностранцы имеют право на свободу передвижения в пределах территории региона, на которую осуществлен въезд. Выезжать они должны через пункт пропуска свободного порта Владивосток.

Как заявил вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, «закон напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».

Fishnews