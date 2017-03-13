13 марта 2017 года

Рыба Южной Кореи сражается за российского потребителя

Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.

В рамках визита делегации Тхонъёна в российскую столицу с 27 по 28 февраля в крупнейшем московском продовольственном центре «Фуд Сити» прошли дегустации южнокорейских морепродуктов. Их качество высоко оценили российские покупатели, пишут СМИ Республики Корея.

Производители из Тхонъёна уже планируют переоборудование и расширение заводов для более масштабного выхода на рынок РФ. Большие надежды они возлагают на экспорт мороженой устрицы, а также продуктов из асцидии и угря.

После Москвы делегация посетила Самару, с которой у Тхонъёна налажены партнерские отношения. С 1 по 4 марта там прошел фестиваль «Дни города Тхонъён», где южнокорейские производители и экспортеры морепродуктов широко представили свои товары. Их можно было попробовать в 6 ресторанах и 3 крупных магазинах.

Отметим, в России уже не первый год занимаются продвижением отечественной рыбы на внутреннем рынке. Как ранее писал Fishnews, Росрыболовство организовывает рыбные фестивали в Москве, и Санкт-Петербурге, ведет работу в секторе HoReCa и ритейле. Однако, как выяснилось, корейский отраслевой бизнес тоже намерен серьезно включиться в борьбу за российского покупателя.

Так, мэрия Тхонъёна планирует в начале апреля пригласить в город делегацию покупателей из РФ, чтобы познакомить их со своими морепродуктами и туристическими достопримечательностями. В октябре Тхонъён собирается провести в Москве и Самаре новые мероприятия по продвижению южнокорейской рыбопродукции.

Fishnews