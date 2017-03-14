14 марта 2017 года

Рынок Ирана ждет российский минтай

Иран дал разрешение на поставки водных биоресурсов из РФ, отмечают в Росрыболовстве. По данным федерального агентства, больше всего республику интересует морская рыба.

Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков провел в Тегеране встречу с заместителем министра сельскохозяйственного джихада – руководителем Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Хассаном Салехи. Они обсудили вопросы развития взаимной торговли рыбопродукцией и научного сотрудничества в сохранении осетровых запасов Каспия.

Стороны подтвердили намерение поступательно развивать партнерство в разных областях рыбного хозяйства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, главной темой стали поставки отечественного минтая и лососевых в Иран. По информации федерального агентства, несколько недель назад глава Иранской ветеринарной организации Мехди Халадж заявил, что республика дала РФ разрешение на ввоз рыбной продукции. При этом особый интерес вызывает у иранцев именно морская рыба.

Илья Шестаков и Хассан Салехи также обменялись мнениями относительно развития научного сотрудничества, в том числе при оценке запасов осетровых видов рыб Каспийского моря. Участники встречи подчеркнули важность взаимодействия в рамках межправительственной пятисторонней Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспия и управлению их совместными запасами.

Более детально эти и другие вопросы планируется рассмотреть на восьмой сессии Российско-Иранской комиссии по рыбному хозяйству. Мероприятие пройдет 17-21 апреля в Тегеране с участием бизнес-сообществ обеих государств.

Fishnews