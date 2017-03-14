14 марта 2017 года

Изменения в налоговое законодательство могут ударить по бизнесу

Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Напомним, проект предусматривает внесение изменений в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается, чтобы для признания рыбохозяйственных организаций градо- и поселкообразующими требовалось соглашение с региональными властями, а также чтобы действовала система вычета при уплате сбора за пользование ВБР для производителей продукции, включенной в специальный перечень правительства. Налоговые поправки в рыбной отрасли обсуждались уже не раз, очередная дискуссия в рамках рабочей группы, созданной приказом Министерства сельского хозяйства, должна состояться в марте.

По мнению председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергея Сенько, сегодня крайне важно сохранить возможность применения режима единого сельхозналога в рыбохозяйственном секторе.

«Дело в том, что упразднение ЕСХН – это, по сути, скрытое увеличение налогов. Данная система налогообложения достаточно хорошо показала себя, как простая и понятная всем, и мы полагаем, что отменять ее нежелательно. Возможно, стоит внимательней рассмотреть критерии, согласно которым пользователи могут воспользоваться такой системой. Неслучайно, президент ВАРПЭ Герман Зверев заострил внимание председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева на сочинском форуме, на негативных последствиях «налоговой революции». Мы полностью поддерживаем его аргументы», – сказал руководитель АСРКС.

Что касается возможной индексации ставок сборов за пользование водными биоресурсами, то, по словам главы объединения, это «вопрос достаточно специфичный и неоднозначный». «Действительно, с одной стороны, действующие ставки сбора не индексировались с момента их введения и вроде бы логично рассмотреть вопрос в части их увеличения. Однако, я уверен, многие рыбопромышленники думают несколько иначе, а может быть и совсем наоборот. Увеличение ставок сбора, а в одном из проектов это не только отмена 15-процентной льготы, но и некоторое конкретное «физическое увеличение» значений по различным объектам промысла – достаточно резкий и, я полагаю, «болезненный» шаг. Как это будет происходить, за счет каких резервов – пока нет никакой ясности, – отметил Сергей Сенько. – С другой стороны, как я понимаю, государство, пока безуспешно, пытается связать величину сбора с выпускаемой рыбаками продукцией, включенной в специальный перечень правительства. Вот это действительно может стать серьезной угрозой для предприятий, потому, что, во-первых, саму методику индексации ставок пока даже трудно себе представить. В данном случае это просто скрытая попытка увеличить «поборы» для рыбаков. Во-вторых, даже эти «новации» вряд ли смогут перестроить рынок и заставить рыбопромышленников производить и реализовывать больше продукции высокой степени переработки, как в России, так и за рубежом. Здесь условия диктует рынок, а не законодатель», - уверен собеседник Fishnews.

Кроме того, добавил он, без внимания остается, что при вступлении России в ВТО для защиты отечественных рыбопромышленников предполагалось 15-процентную льготную ставку сделать нормативной. «Уверен, что тогда бы и вопрос индексации ставок сбора воспринимался бы совершенно по-другому», – заявил руководитель АСРКС.

По мнению главы сахалинского объединения, в текущих условиях крайне важно сохранить льготы за колхозами и артелями. «Во-первых, их (колхозов – прим. ред.) по сравнению с другими организационно-правовыми формами осталось не так много. Колхозы предусматривают долевую собственность, ответственность, определенный внутренний распорядок, во главе этой системы стоит конкретный человек и его ценности. Это особое отношение к пенсионерам, ветеранам труда. Поэтому, я считаю, определенные преференции для такой системы просто необходимо предусмотреть. Тем более что это распространяется на предприятия, которые были образованы до 1 января 2016 года», - сказал собеседник. Он добавил, что такая форма хозяйствования не сможет долго конкурировать с сегодняшними предприятиями, особенно на Дальнем Востоке, и рано или поздно все станет на свои места – таковы реалии. «Но сохранить небольшую поддержку сегодня было бы разумно. Не так много потеряет бюджет», - добавил Сергей Сенько.

Руководитель АСРКС признал, что трудно говорить и решать вопросы, когда цели разнонаправлены. «С одной стороны, мы хотим сохранить стабильность предприятий и заставить рыбаков инвестировать в производство, с другой- увеличить отчисления в бюджет, прежде всего – за счет повышения налоговой нагрузки. Мне кажется, это взаимоисключающие понятия», – сказал глава ассоциации.

Fishnews