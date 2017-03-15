15 марта 2017 года

Генпрокурор рассказал о подготовке к Году экологии

В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й, прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды, отметил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.

Итоги работы Генпрокуратуры РФ за 2016 г. подвели на коллегии ведомства. Участие в мероприятии принял президент Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Рассказывая о результатах и приоритетах на будущее, генпрокурор Юрий Чайка отдельно остановился на защите законности в экологической сфере. Руководитель ведомства отметил, что в преддверии Года экологии прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды.

«На совместных заседаниях коллегий, совещаниях с уполномоченными органами власти, прошедших в городах Улан-Удэ, Салехарде и Хабаровске, мы выработали дополнительные меры по улучшению ситуации в сфере защиты лесов, недр, животного мира и водных биоресурсов», – заявил генпрокурор.

Он добавил, что впервые была затронута такая важная тема, как состояние законности в сфере охраны окружающей среды в Арктической зоне России.

Глава ведомства сообщил, что по итогам всех надзорных мероприятий в адрес президента и правительства направлены законодательные предложения об ужесточении административного и уголовного наказания для браконьеров, конфискации их транспортных средств, а также предложения, «касающиеся оценки стоимости незаконно добытых животных и биоресурсов для расчета ущерба».

Сохранение природы и обеспечение экологической безопасности Юрий Чайка назвал одной из ключевых для прокуратуры задач. «Для повышения эффективности этой работы недавно моим приказом образована Амурская природоохранная прокуратура на правах субъекта Федерации. Прорабатывается вопрос о создании специальной прокуратуры для осуществления надзора в Арктической зоне», – рассказал генпрокурор.

Он отметил, что на особом контроле должны быть вопросы исполнения законодательства в сфере обращения отходов. Повышенного внимания требует сохранение уникальной природной территории Байкала.

Напомним, что совместное заседание коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития по вопросам рыбного хозяйства прошло в Хабаровске в июне. По результатам обсуждения была создана рабочая группа по рассмотрению актуальных для отрасли тем.

Fishnews