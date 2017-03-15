15 марта 2017 года

Петр Савчук: На рыбных прилавках пора навести порядок

Продукция из отечественных уловов должна быть удобной, экологически чистой, обработанной с использованием современных технологий, а условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола», отмечает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В прошлом году Росрыболовство приступило к реализации масштабного проекта по продвижению российской рыбы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «На это решение сильно повлияли современные тенденции сбыта и потребления рыбы на глобальных рынках, усиливающаяся конкуренция и волатильность цен на рыбное сырье, а также неоднозначная ситуация со среднедушевым потреблением рыбной продукции в России», - обратил внимание заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

По словам замглавы ФАР, основными целями проекта ведомство видит кратный рост потребления отечественной рыбной продукции в России, изменение сырьевой направленности рыбного экспорта, формирование и внедрение качественно новых стандартов хранения, транспортировки и реализации рыбной продукции. «Все эти цели так или иначе подчинены единой логике, или, иными словами, миссии проекта – открыть, сохранить и защитить истинную ценность российской рыбы и донести ее до потребителя», – заявил Петр Савчук.

В пример он привел производство минтая. «Как правило, на российских прилавках он представлен в потрошеном мороженом виде, зачастую не самом привлекательном. А нужен конечный продукт, например, филе, потребительские свойства которого гораздо выше. Но большинство наших потребителей не готово к быстрым переменам, к новому продукту. Как раз здесь необходима кропотливая работа по разъяснению и просвещению», – подчеркнул представитель Росрыболовства.

Он отметил: у отечественного потребителя сформировалось мнение, что филе стоит намного дороже целой рыбы. Но даже если не принимать в расчет очевидную экономию времени и усилий при чистке и потрошении рыбы, а подсчитать только потери в весе, потребитель, очевидно, заметит чистую экономию не менее 10-15% при покупке уже готового филе, считает собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Петр Савчук обратил внимание и на полезные качества отечественной рыбы - содержание в ней важнейших для здоровья человека веществ и микроэлементов, таких как полиненасыщенные жирные кислоты, более известные как омега-3.

«И, наконец, нужно предложить рынку удобный, экологически чистый, красивый и вкусный продукт, на приготовление которого будет уходить минимум времени. В современных реалиях это более чем актуально, - подчеркнул замглавы Росрыболовства. - Именно такой смысл мы вкладываем в понятие «открыть».

Он рассказал и о второй задаче – «сохранить»: «Это значит, что рыба должна быть соответствующим образом обработана, с использованием современных технологий шоковой заморозки или охлаждения, которые позволяют значительно увеличить сроки хранения продукции без потери качества».

Но это еще не все, добавил представитель ФАР. Он отметил, что условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола». Должны реализовываться принципы прозрачности и прослеживаемости. «К примеру, потребитель, покупая филе трески, может получить информацию о районе и времени вылова, судне, осуществлявшем промысел, а также о температурном режиме в вагоне, в котором рыбу доставили до его города», - отметил Петр Савчук.

По его словам, уже начали использовать, правда пока в добровольном порядке, спутниковые температурные датчики, которые установлены на транспортных маршрутах, например, на железнодорожных составах, рефконтейнерах. Они позволяют отслеживать температурный режим полностью до поступления рыбной продукции на склад. Идея заключается в том, что любой товар должен сопровождаться информацией обо всех этапах производства: «выловлено, переработано, доставлено, хранилось в таких-то условиях», и везде должен быть указан температурный режим.

«В перспективе контроль будет осуществляться уже не в добровольном, а в обязательном порядке, когда повсеместно заработает система «Меркурий» и появятся условия для выполнения этих требований при добыче, на транспорте, причем без разницы на каком – морском, железнодорожном или автомобильном, на складах и в магазине», - подчеркнул замглавы Росрыболовства.

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