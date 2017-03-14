16 марта 2017 года

Крымские рыбаки вступают в ВАРПЭ

Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма направила обращение о вступлении во Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. В самой ВАРПЭ полностью поддерживают такое решение.

18 марта исполнится три года с того времени, как Республика Крым и Севастополь вошли в качестве субъектов в состав Российской Федерации. С тем пор непрерывно шел процесс интеграции рыбного хозяйства.

На общем собрании 13 февраля Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма (АРСК) приняла решение о вступлении в ВАРПЭ. Во всероссийском отраслевом объединении полностью поддерживают такой шаг.

«Юридически значимое решение о принятии в состав ВАРПЭ принимает общее собрание, но заявление рыбаков Крыма – это особый случай. Ни одного возражения от участников нашего объединения нет и не могло быть, – рассказал Fishnews президент всероссийской организации Герман Зверев. – Мы считаем, что Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма уже по факту входит во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников».

Fishnews