Крымские рыбаки вступают в ВАРПЭ

14 марта 2017 года
Поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение ставок сбора за пользование ВБР и дифференцированный режим применения льгот при налогообложении, требуют тщательной проработки, уверен руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
13 марта 2017 года
Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев и начальник ЦСМС Артем Вилкин обсудили вопросы взаимодействия центра мониторинга с рыбацким сообществом по согласованию регуляторных инициатив и получению экспертных мнений.
07 марта 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и властям регионов проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 июля.
06 марта 2017 года
Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
16 марта 2017 года
В селе Чныррах Хабаровского края 8 апреля традиционно пройдет региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка». В этом году предусмотрен новый вид соревнований, а участники приедут не только из других регионов России, но и из Китая.
В Росрыболовстве 24-26 апреля пройдет аукцион по распределению 33 рыбоводных участков Приморского края. На торги выставят морские акватории общей площадью почти 5 тыс. га.
Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.
Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.
В Сахалинской области формируется реестр общин коренных малочисленных народов для повышение эффективности и прозрачности их господдержки. Предстоит решить ряд вопросов, в частности – с определением национальности и мест проживания КМНС.
Правительство РФ на заседании 16 марта рассмотрит законопроект, позволяющий погасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.
В Центральной мечети Махачкалы на проповеди рассказали о необходимости бережного отношения к природе, в частности о вреде от использования электроудочек.
К 14 марта российские пользователи освоили 1,028 млн тонн водных биоресурсов – на 2,2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняют сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота в последние недели.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.