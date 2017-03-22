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Сомали попытается взяться за рыбное хозяйство

Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.

Стоимость проекта составит около 600 тыс. долларов, рассказал Undercurrent News источник, близкий к правительству Сомали. По информации британского портала, в качестве инвестора выступает местный бизнесмен, поэтому фабрика будет 100% сомалийским предприятием.

Как сообщает корреспондент Fishnews, о проекте пока не объявили официально. Ожидается, что это сделает делегация республики на крупнейшей европейской выставке Seafood Expo Global / Processing Global, которая пройдет в Брюсселе в апреле. Сомалийцы надеются, что иностранные компании обеспечат техническое сопровождение проектов по строительству фабрики и развитию рыболовства в открытом море.

Как пишет Undercurrent News, эти планы строятся в рамках политики правительства Сомали по созданию более дружественной экономической среды в стране.

В 2015 г. под эгидой Агентства США по международному развитию (USAID) был создан фонд с объемом средств 74 млн долларов для поддержки экономики Сомали и развития местного рыболовства. Оно, по подсчетам Продуктовой и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирного банка, могло бы обеспечить добычу до 100 тыс. тонн рыбы ежегодно.

Кроме того, целый ряд международных организаций помогают республике в борьбе с ННН-промыслом в ее водах.

Говоря о перспективах развития рыболовства в стране, замминистра рыболовства и морских ресурсов Сомали Джама Мохамед привел в пример Мавританию. Она также не имела опыта в этой сфере, однако сейчас ежегодно экспортирует морепродукты на суммы до 300 млн долларов.

Fishnews

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