23 марта 2017 года

«Скидку» по таможенным штрафам рассмотрят депутаты

В Госдуму внесли законопроект, после принятия которого можно будет гасить штрафы за административные нарушения в области таможенного дела, уплатив 50% от назначенной суммы.

Правительство передало на рассмотрение депутатам проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части уплаты штрафов за административные правонарушения в области таможенного дела)», сообщает корреспондент Fishnews. С помощью поправок власти хотят простимулировать добровольную уплату штрафов.

Предлагается предусмотреть: «При условии исполнения лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 16 настоящего Кодекса, не позднее тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа обязанности (при наличии таковой), за неисполнение которой административное наказание было назначено, административный штраф может быть уплачен в указанный срок в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом или должностным лицом, вынесшим постановление, административный штраф уплачивается в полном размере».

Планируется, что эта мера позволит, в частности, увеличить собираемость штрафов, исключить случаи необоснованного и формального обжалования постановлений о наложении штрафа, снизив нагрузку на таможенников и судей.

Fishnews