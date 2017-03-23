23 марта 2017 года

ЦСМС рассказал рыбакам о проделанной работе

Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.

Совещание прошло в рамках рабочей поездки в столицу Приморья начальника ЦСМС Артема Вилкина. Кроме рыбопромышленников во встрече приняли участие представители администрации региона, Приморского теруправления Росрыболовства и сервисных организаций.

Заместитель главы ЦСМС Андрей Рабочий в своем докладе особо отметил готовность к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в рамках деятельности учреждения. Он рассказал об истории создания и развитии Отраслевой системы мониторинга и итогах первого этапа разработки интернет-портала ОСМ. Второй этап включает разработку программного обеспечения для сбора статистической, оперативной отчетности и оказания информационных услуг. Доработка функционала личных кабинетов специалистов ЦСМС, центрального аппарата и территориальных подразделений Росрыболовства станет третьим, завершающим, этапом, сообщили Fishnews в пресс-службе центра.

Также были затронуты вопросы развития ПТК «Электронный промысловый журнал», особенности функционирования его «судовой» и «береговой» частей. Программное обеспечение установлено на 118 судах: в Азово-Черноморском, Дальневосточном, Северном и Западном рыбохозяйственных бассейнах. Особый акцент сделали на подготовке к промышленной эксплуатации ЭПЖ и системы электронных разрешений на добычу водных биоресурсов.

Отдельно было отмечено завершение работы по адаптации специальных интерфейсов для ПАК «Аналитика» и МКИ – с ними можно будет работать с помощью мобильных устройств (планшетов, смартфонов и т.п.).

Также Андрей Рабочий рассказал о вопросах, связанных с техническими средствами контроля и методикой их тестирования. Докладчик напомнил, что ЦСМС направил в Росрыболовство проект методических рекомендаций по опломбированию ТСК.

После совещания делегация Центра системы мониторинга рыболовства и связи посетила промысловое судно «Сунтар» (принадлежащее компании «Антей»), на борту которого установлен электронный промысловый журнал.

Fishnews