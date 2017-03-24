24 марта 2017 года

Ученые отправились проверять рыбные запасы

Научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра «Профессор Кагановский» вышло в первую в этом году экспедицию. Специалистам предстоит собрать информацию о ресурсах минтая, лососей и других гидробионтов в различных районах Северной Пацифики.

Продолжительность рейса, начавшегося 23 марта, превысит 110 суток. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, экспедиция будет состоять из двух этапов. В ходе первого судно отправится в Южно-Курильскую зону, где планируется выполнить комплексную траловую съемку, попутно сделав разрез (серию станций) в Сангарском проливе. Ученые рассчитывают собрать информацию о состоянии ресурсов минтая и других гидробионтов. Затем «Профессор Кагановский» исследует рыбные запасы в Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской (включая залив Шелихова) и Северо-Охотоморской подзонах.

Второй этап работ будет посвящен изучению тихоокеанских лососей в нагульный период. Специалисты проведут комплексные съемки в пелагиали прикурильских тихоокеанских вод и Восточной Камчатки.

Затем ученые выполнят исследования в открытых водах Тихого океана в районах преданадромных миграций лососевых. Собранные материалы будут использованы для уточнения рекомендаций по вылову в текущем году.

Попутно в ходе экспедиции будут выполнены океанологические, гидробиологические исследования, изучена кормовая база, взяты тысячи проб.

Научная группа на судне представлена специалистами ТИНРО-Центра и одним сотрудником КамчатНИРО. В ходе рейса планируется ее обновление. Планируется, что «Профессор Кагановский» должно вернуться в порт Владивосток в середине июля.

В институте отметили, что столь длительные многозадачные комплексные рейсы, по сути, являются способом выполнения госзадания и системного мониторинга состояния ВБР в условиях жестко ограниченного финансирования.

Fishnews