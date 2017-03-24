Новости
НИС «Профессор Кагановский». Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ученые отправились проверять рыбные запасы

Научно-исследовательское судно ТИНРО-Центра «Профессор Кагановский» вышло в первую в этом году экспедицию. Специалистам предстоит собрать информацию о ресурсах минтая, лососей и других гидробионтов в различных районах Северной Пацифики.

Продолжительность рейса, начавшегося 23 марта, превысит 110 суток. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, экспедиция будет состоять из двух этапов. В ходе первого судно отправится в Южно-Курильскую зону, где планируется выполнить комплексную траловую съемку, попутно сделав разрез (серию станций) в Сангарском проливе. Ученые рассчитывают собрать информацию о состоянии ресурсов минтая и других гидробионтов. Затем «Профессор Кагановский» исследует рыбные запасы в Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской (включая залив Шелихова) и Северо-Охотоморской подзонах.

Второй этап работ будет посвящен изучению тихоокеанских лососей в нагульный период. Специалисты проведут комплексные съемки в пелагиали прикурильских тихоокеанских вод и Восточной Камчатки.

Затем ученые выполнят исследования в открытых водах Тихого океана в районах преданадромных миграций лососевых. Собранные материалы будут использованы для уточнения рекомендаций по вылову в текущем году.

Попутно в ходе экспедиции будут выполнены океанологические, гидробиологические исследования, изучена кормовая база, взяты тысячи проб.

Научная группа на судне представлена специалистами ТИНРО-Центра и одним сотрудником КамчатНИРО. В ходе рейса планируется ее обновление. Планируется, что «Профессор Кагановский» должно вернуться в порт Владивосток в середине июля.

В институте отметили, что столь длительные многозадачные комплексные рейсы, по сути, являются способом выполнения госзадания и системного мониторинга состояния ВБР в условиях жестко ограниченного финансирования.

Fishnews

НазадМетки: владивостоккамчатка

Похожие новости

24 марта 2017 года

Ярусники работают над снижением птичьего прилова

Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.

АРПП определилась с перспективой

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.

Россия и Китай договорились о взаимодействии в рыбном секторе

Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.

Камчатка обновит список «краснокнижных» рыб

В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.

23 марта 2017 года

Камчатский бизнес вкладывается во флот и рыбозаводы

Предприятия Камчатского края в прошлом году вложили в обновление и модернизацию флота и береговых производств более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Владимир Илюхин.

ЦСМС рассказал рыбакам о проделанной работе

Во Владивостоке представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи провели совещание с руководителями отраслевых предприятий. Были затронуты вопросы разработки интернет-портала ОСМ, электронного промжурнала, опломбировки технических средств контроля.

Лента новостей

24 марта 2017 года

Андрей Тетеркин: Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.

Александр Дупляков: С пограничной службой работаем конструктивно

Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.

Правила промысла на Севере скорректировали

Опубликованы изменения в правила рыболовства для Северного бассейна. В частности, от необходимости подавать судовые суточные донесения освобождены капитаны плавсредств с мощностью главного двигателя до 55 кВт и валовой вместимостью до 80 тонн.

Ярусники работают над снижением птичьего прилова

Уже несколько лет члены Ассоциации «Ярусный промысел» используют на судах стримерные линии, которые позволяют уменьшить случайную гибель птиц. По мнению отраслевого объединения, применение таких устройств нужно сделать обязательным.

АРПП определилась с перспективой

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.

Россия и Китай договорились о взаимодействии в рыбном секторе

Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Стороны обсудили реализацию двусторонних соглашений, организацию поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций в аквакультуру.

Камчатка обновит список «краснокнижных» рыб

В Камчатском крае готовятся обновить региональную Красную книгу. Изменения должны затронуть и ее «рыбную» часть. При этом ученые принимают во внимание интересы рыбаков и обещают избегать необоснованных запретов.

Совещание в Росрыболовстве: от средств для вузов до работы ЛРЗ

Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Промысел омуля скоро окажется под запретом

В текущем году вступят в силу изменения правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. В них предусмотрят запрет на промышленную добычу омуля.

23 марта 2017 года

Минэк за организованные торги на рыбном рынке

В рамках исполнения поручения президента Минэкономразвития направляло в ФАС предложения об использовании механизма организованных торгов при продаже рыбопродукции как одного из приоритетных направлений развития ценовой конкуренции.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Все интервью

Личное мнение

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Все материалы

Крупным планом

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.