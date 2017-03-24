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Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ФАР

Совещание в Росрыболовстве: от средств для вузов до работы ЛРЗ

Финансирование отраслевого образования, подготовку к лососевой путине, работу над системой прослеживаемости продукции из осетровых обсудили на совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Дела на Дальнем Востоке улучшились

Вначале традиционно озвучили оперативные данные по ходу промысла в каждом из рыбохозяйственных бассейнов. Заместитель начальника управления организации рыболовства Росрыболовства Светлана Шкарина отметила, что благодаря стабилизации промысловой обстановки на Дальнем Востоке удалось сократить отставание от уровня прошлого года. Вылов трески вырос почти на 20% к показателю на отчетную дату 2016 г. – до 23,65 тыс. тонн, сельди - на 15%, до 67 тыс. тонн, крабов - на 28%, до 9,35 тыс. тонн. В Балтийском море поймано 13,64 тыс. тонн шпрота (+30%). В Азово-Черноморском бассейне удачно идет хамсовая путина: добыча увеличилась на 10% – до 27,2 тыс. тонн.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы изменений в бассейновые правила рыболовства, в частности – запрет на вылов омуля на Байкале.

Отраслевому образованию нужно больше средств

Одной из ключевых тем стало ресурсное обеспечение учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству. Средства на это выделяются в рамках государственной программы «Развитие образования».

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков отметил, что на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Росрыболовство и другие ведомства озвучили необходимость увеличения финансирования для обеспечения нормативных затрат. По итогам обсуждения решено уделить особое внимание подходу к финансированию отраслевых образовательных учреждений. В связи с этим проект госпрограммы Минобрнауки отправлен на доработку.

Опыт с шубами применят для черной икры

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Андрей Здетоветский рассказал о совместном рабочем совещании с Федеральной налоговой службой, на котором были представлены результаты внедрения системы прослеживаемости меховых изделий. Этот опыт планируется использовать при создании аналогичной системы для ценных и особо ценных видов рыб (Росрыболовство уже не первый год ведет работу по внедрению маркировки продукции из осетровых). По мнению федерального агентства, такая мера повысит эффективность борьбы с оборотом браконьерской продукции и, соответственно, сделает нелегальный вылов экономически невыгодным. Сейчас проводится доработка нормативной базы механизма.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на первом этапе предлагается маркировать икру лососевых и осетровых видов рыб. «Вопрос распространения системы прослеживаемости на всю продукцию из осетровых – вопрос второго этапа, начинать надо с более простого, и отработать механизм на том, что легче маркировать и отследить», – отметил Илья Шестаков.

Сахалинских рыбоводов ждет ревизия

Начальник управления аквакультуры Виктор Ашарин доложил о ходе третьего этапа реорганизации ФГБУ «Главрыбвод». Оптимизация работы всех государственных рыбоводных заводов Росрыболовства началась в прошлом году. На завершающей стадии предполагается присоединение учреждений Дальнего Востока.

Руководитель ФАР поручил в рамках проводимой реорганизации осуществить ревизию исполнения обязательств на переданных в аренду рыбоводных заводах Сахалинской области. Проверить планируется выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству.

«В ближайшее время необходимо создать комиссию, в которую войдут представители центрального аппарата агентства и Главрыбвода, и провести выездную ревизию на Сахалине, чтобы посмотреть, как исполняются обязательства арендаторами по договорам», – подчеркнул Илья Шестаков.

Кто в комиссиях по анадромным?

Глава Росрыболовства также поручил руководителям дальневосточных теруправлений проанализировать состав комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб. В случае их несоответствия действующему законодательству ТУ должны направить соответствующие предложения в течение недели.

Напомним, что в прошлом году в порядок деятельности этих комиссий внесли изменения. По новым правилам, число членов, замещающих должности федеральной государственной службы РФ, должно составлять не менее двух третей от общего количества.

Привести составы комиссий в соответствие с новыми требованиями планируется оперативно, так как скоро на Дальнем Востоке начнется подготовка к лососевой путине-2017.

Fishnews

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