При ветеринарном надзоре будут оценивать риски

27 марта 2017 года
24 марта в Москве прошел круглый стол Морского попечительского совета (MSC) с участием рыбопромышленников и крупнейших покупателей рыбной продукции, посвященный поставкам сертифицированной рыбы на внутренний рынок.
Власти Сахалинской области считают, что законодательные изменения, расширяющие возможности использования акваторий под марикультуру, откроют перед отраслью новые возможности.
Представители рыбного хозяйства Соединенного Королевства считают, что власти готовы прекратить действие Лондонской конвенции 1964 г. Этот документ дает право европейским судам вести промысел у берегов островного государства.
Для дальнейшего развития аквакультуры необходимо, в частности, восстановление субсидий по краткосрочным кредитам, отметили на заседании совета Росрыбхоза.
Правительства РФ и Шри-Ланки заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства. Страны будут взаимодействовать по вопросам управления запасами, борьбы с браконьерством, научных исследований, развития аквакультуры и пр.
24 марта 2017 года
На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.
28 марта 2017 года
Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
Сформировать и вести перечень видов федерального государственного контроля (надзора) поручено Минэкономразвития. При этом список должен быть общедоступным и периодически актуализироваться.
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.
Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить соглашение с МВД и Росгвардией.
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
В Приморском крае пограничники выявили два нелегальных цеха по переработке ценных морских биоресурсов. Изъято более 400 кг расфасованного крабового мяса и 1200 кг сырого краба разных видов, а также свыше 2,2 тыс. особей трепанга.
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
Вопросы рыболовства и его сырьевой базы рассматривались на сессии смешанной российско-японской комиссии. Стороны, в частности, отметили необходимость разработки научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.
В 2016 г. предприятия Волгоградской области потратили на техническое перевооружение и мелиорацию прудов 13,6 млн рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.