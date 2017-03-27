27 марта 2017 года

При ветеринарном надзоре будут оценивать риски

Власти решили внедрять риск-ориентированный подход при проверках бизнеса. Минсельхоз должен в ближайшее время предложить критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.

В марте правительство расширило перечень видов госконтроля (надзора), при осуществлении которых должен применяться риск-ориентированный подход. В список включили в том числе федеральный и региональный ветеринарный надзор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время на портале regulation.gov.ru уже размещены уведомления о подготовке проектов постановлений, утверждающих критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности – для федерального и регионального государственного ветеринарного надзора. Планируемый срок вступления в силу – май 2017 г.

Применение риск-ориентированного подхода должно обеспечить снижение нагрузки на предпринимателей и в то же время более эффективный контроль (надзор).

Fishnews