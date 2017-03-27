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Со следующего года Росрыболовство начнет плановую замену действующего спасательного флота

Северный спасательный отряд укомплектуют новыми буксирами

Со следующего года Росрыболовство начнет плановую замену действующего спасательного флота. Буксиры проекта 1454 Северного экспедиционного отряда будут заменены современными многоцелевыми спасательными судами проекта СБ 45.

В настоящее время на вооружении Северного отряда находятся три спасательных буксира проекта «Пурга»: «Микула», «Атрия» и «Мурманрыба». Как отметил начальник отряда Анатолий Леонтьев, несмотря на возраст (25-30 лет), суда находятся в хорошем техническом состоянии и готовы к выполнению любых спасательных операций.

Тем не менее обновление флота необходимо, отмечают в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, новые суда будут создаваться на основе проекта СБ-45, который используют военные моряки на Каспии, а в 2018 г. возьмут на вооружение и на Северном флоте. Полную замену планируется осуществить в течение шести лет.

По словам начальника отряда, новые суда прекрасно подходят для решения основных задач. «Их предназначением является буксировка и снятие с мели судов, тушение пожаров как на потерпевших аварию судах, так и береговых сооружениях, эвакуация пострадавших, оказание медицинской помощи, подача электроэнергии и поддержание кораблей на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, а также сбор нефтепродуктов с поверхности моря», – рассказал Анатолий Леонтьев.

Отметим, за первые три месяца 2017 г. Северный экспедиционный отряд Росрыболовства провел на море более 10 спасательных операций, все они завершены успешно.

Fishnews

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