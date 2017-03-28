28 марта 2017 года

Игорь Быстров: В законопроект по любительской рыбалке вошли важные решения

Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.

Напомним, что 21 марта законопроект «О любительском рыболовстве» рассмотрели на круглом столе в Госдуме. Было отмечено, что с момента принятия документа в первом чтении в 2013 г. велись дискуссии по наиболее острым темам, связанным с этим видом рыболовства.

В частности, как рассказал на круглом столе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, процедуру межведомственного согласования проходит проект поправок правительства с учетом поручений президента. Он предполагает исключить институт рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства. При этом договоры на РПУ в отношении ценных видов рыб в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока останутся в силе до окончания срока их действия.

Решение этого вопроса в Сахалинской области считают одним из наиболее важных для дальнейшего развития спортивно-любительского рыболовства. «Фактически Росрыболовство пришло к тем же выводам, что и мы в Сахалинской области в рамках «прибрежного эксперимента»: рыбопромысловые участки для любительского рыболовства не решают тех задач, которые на них возлагались, а нередко даже создают новые проблемы», – выразил мнение заместитель председателя областного правительства Игорь Быстров.

Без РПУ, но с именными разрешениями

Собеседник Fishnews рассказал, что сейчас в Сахалинской области проводится ревизия перечня РПУ, который был составлен еще в 2010 г., – проблемы налицо: «Если сказать откровенно, то мы видим, что везде на РПУ во время хода лосося невозможно четко определить, где промышленник ставит свои сети под видом любительского рыболовства, где настоящие рыбаки-любители, а где браконьеры. Это происходит вследствие того, что в договорах на большинство участков для любителей зафиксировано только право на продажу путевок. Обязательства пользователя РПУ по контролю за любителями, учету выдаваемых путевок и вылова на этих участках дополнительными соглашениями к договорам не определены.

На сегодняшний день в области 43 участка для любительского и спортивного рыболовства, специализированных из них только 8. Остальные – стометровые полоски между неводами на промышленных РПУ. Полагаю, что отказ от РПУ и введение именных разрешений рыболова на вылов ценных видов рыб (эта мера также предусматривается законопроектом) снимает для населения ненужные ограничения и увеличивает возможности для осуществления рыболовства», – считает Игорь Быстров. Хотя в этом случае, по его словам, законодателям важно обратить внимание на систему выдачи таких разрешений и уплаты рыболовом госпошлины и ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

«Мы только в рамках действующей на территории Сахалинской области программы «три хвоста», позволяющей гражданину в период путины поймать на удочку три экземпляра лосося в день, за два месяца выдали около 50 000 путевок. Сопоставим с количеством разрешений, выданных Росрыболовством на Дальневосточном бассейне за год. Можно с уверенностью сказать, что расходы на администрирование поступлений от уплаты ставки сбора гражданами кратно превысят поступления от предприятий. На Сахалине разрешительные документы получает не более 400 предприятий, причем одно может получить и сотню разрешений. С гражданами не так: каждый сам за себя получит и заплатит.

Наш опыт показывает, что при реализации этой нормы закона оптимально использовать тот же механизм, что и в охотничьем хозяйстве, т.е. получение документа, удостоверяющего право на вылов, скажем, в электронном виде, в МФЦ или в лесничестве. Такой системой смогут воспользоваться жители не только областного центра», – отмечает зампред правительства.

«Любительские» сети – по реестру

Помимо прочего проект содержит требования об учете и поштучной маркировке сетных орудий лова, используемых в некоторых регионах, ограничивает оборот жаберных сетей. Однако в этом вопросе, по мнению Игоря Быстрова, прежде необходимо определиться с целями, ради которых стоит сохранять сетной любительский лов, и уже исходя из этого принимать меры регулирования использования таких орудий лова.

«Я считаю, что сертифицированием сетей мы можем привести к противоположной ситуации – увеличению количества этих орудий лова, – выразил мнение собеседник Fishnews. – Мы полагаем, что сети нужно оставлять не для всего населения, а лишь для тех, кому они действительно нужны, например для жителей прибрежных поселков. В этом случае выдавать разрешения на использование сетей следует в соответствии с реестром жителей прибрежных сел. В остальном использование сетей нужно сокращать, и сокращать очень сильно. Кстати, нашу позицию по сокращению сетного лова разделяют и коллеги из Мурманской области».

Важные дополнения

Также Игорь Быстров обратил внимание, что за пределами законопроекта осталась значительная часть вопросов, решение которых, вероятно, будет определяться в издаваемых подзаконных актах.

Например, по мнению властей Сахалинской области, для оперативного решения вопросов организации лова по именным разрешениям, сетного лова, введения ограничений рыболовства оптимально создать в каждом регионе структуру, аналогичную комиссии по анадромным. В ее компетенцию входило бы принятие решений на основе рекомендаций рыбохозяйственной науки по таким аспектам, как установление объемов вылова в конкретных акваториях и их частях для сетного лова и по разрешениям; изменение сроков промысла, установление запретов для сетного лова и лова по именным разрешениям и т.д.

Также на Сахалине считают целесообразным проработать поправки к законопроекту по любительскому рыболовству, развив предусмотренные в нем положения о рыбоводстве в целях рекреации. Ряд связанных с этой сферой проблем следует решать путем внесения изменений и в закон об аквакультуре.

Fishnews