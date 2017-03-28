29 марта 2017 года

МИД выбирает самые полезные проекты для Южных Курил

Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Вопрос о территориальных претензиях Японии к России задал Сергею Лаврову один из читателей «Аргументов и фактов», сообщает корреспондент Fishnews. Глава МИД подчеркнул, что Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 г. является базовым юридическим документом, восстановившим отношения между двумя странами после окончания Второй мировой войны. Документ был ратифицирован парламентами обоих государств и депонирован в ООН в качестве международного договора.

«Вместе с тем реальность такова, что не все положения данной декларации были тогда осуществимы, - отметил министр. - Токио отказался подписывать мирный договор и попытался выдвинуть СССР территориальные претензии на четыре острова. Твердо исходим из того, что в рамках переговоров по мирному договору Япония должна однозначно признать итоги Второй мировой войны, на которых уже более семидесяти лет держится современный миропорядок. Пока Токио к этому не готов».

Сергей Лавров обратил внимание, что большое значение придается договоренности лидеров России и Японии о начале консультаций заместителей министров иностранных дел по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. 18 марта состоялся первый раунд переговоров, напомнил министр. «МИД России – в плотном взаимодействии с другими профильными российскими ведомствами – ведет интенсивную работу с тем, чтобы подобрать действительно экономически значимые проекты, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южных Курильских островов, принесла бы ощутимую пользу населению сопредельных российских и японских регионов», - рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что правовые рамки реализации таких проектов не должны противоречить российскому законодательству. «Это – основополагающий критерий осуществления совместной хозяйственной деятельности, – подчеркнул Сергей Лавров. – Рассчитываем, что она будет способствовать укреплению взаимного доверия между жителями Сахалинской области и Хоккайдо, формированию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами двух стран».

Напомним, на Южных Курилах Россия и Япония планируют взаимодействовать, в частности, в области рыбопереработки и аквакультуры. Отмечалось, что вопрос законодательного оформления совместных проектов связан со спорным статусом территорий.

Fishnews