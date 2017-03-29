30 марта 2017 года

Аляска решает, как быть с бэрди

Для Аляски промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море закрыли впервые за последние четыре сезона. По данным науки, запасы крайне малы, но промысловики штата считают, что биологи ошибаются.

Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Аляски пришли к выводу, что популяция бэрди находится на столь низком уровне, что вести его промысел без нанесения ущерба ресурсу невозможно. Однако профессиональные рыбаки утверждают, что это не так, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на местную радиостанцию KDLG.

По словам капитана Даера Джорджа, недавно его судно добыло около 200 крабов-стригунов опилио и 100 – бэрди. При этом бэрди пришлось отправить за борт, так как сезон его лова официально не открыт. В доказательство моряк продемонстрировал запись со смартфона.

Даер Джордж считает, что разрешение на добычу обоих видов сэкономит время и деньги рыбаков. Кроме того, не будут бесполезно гибнуть крабы, вылавливаемые и затем выбрасываемые в море.

Управляющий биолог департамента Миранда Вестфал отказалась комментировать информацию от промысловиков. Ранее в октябре она заявила, что ежегодное исследование показало снижение численности всех видов краба. Ученые объяснили это высокой температурой воды.

В результате, по информации KDLG, общую квоту на добычу королевского краба сократили на 15%, опилио – на 50%. А сезон добычи бэрди вообще отменили.

Вопрос о вылове бэрди поднимут на заседании Совета по рыболовству Аляски, которое пройдет на днях в Анкоридже. Специалисты рассмотрят возможность открытия сезона добычи даже при низкой численности краба либо сохранения части его прилова.

Fishnews