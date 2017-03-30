30 марта 2017 года

Илья Шестаков поручил готовиться к закреплению долей

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства вновь сообщил, что проекты по инвестквотам будут переданы в правительство уже на этой неделе, а также поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей.

Изменения закона о рыболовстве, принятые в 2016 г., в среднесрочной перспективе поменяют облик всего рыбохозяйственного комплекса, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на расширенном заседании коллегии ведомства 30 марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одной из самых горячих тем руководитель агентства назвал квоты в инвестиционных целях. Они вводятся как эффективный инструмент стимулирования инвестиций в тех сегментах, где существует серьезный потенциал роста, отметил Илья Шестаков.

«Без дополнительных бюджетных расходов инвестквоты способны, по оценкам экспертов, привлечь свыше 200 млрд рублей инвестиций в строительство флота и береговых заводов в течение 5-7 лет. В результате могут быть построены свыше 100 судов и 10 крупных береговых заводов, что позволит увеличить годовой вклад отрасли в ВВП более чем на 50 млрд рублей. Это внушительный рост экономической отдачи от освоения биоресурсов: свыше 50% в среднем на тонну вылова. Так что речь здесь идет не о квотах под киль, а, если угодно, о квотах под добавленную стоимость», – сказал глава Росрыболовства.

Подзаконные акты по инвестквотам, к сожалению, не удалось утвердить до конца 2016 г., но в этом случае качество гораздо важнее скорости, подчеркнул Илья Шестаков. Он вновь проинформировал, что на нынешней неделе проекты будут направлены в Правительство РФ.

Говоря о задачах на 2017 г., руководитель агентства подчеркнул, что предстоит большая работа по принятию всех нормативно-правовых актов для реализации обновленного закона о рыболовстве. «Нам с вами предстоит не только провести отбор инвестиционных проектов, но и самое сложное – провести кампанию по перезаключению договоров в 2018 году. Учитывая тот бардак, который нам достался в наследство в государственном рыбохозяйственном реестре, это будет действительно сложная задача, – заявил глава Росрыболовства. – Удалось привести в соответствие, но проблемные вопросы еще остаются».

В связи с этим Илья Шестаков поблагодарил «тех, кто выявляет и решает накопленные годами проблемы», но в то же время подчеркнул, что надо готовиться к кампании совместно с теруправлениями, регионами. «Поручаю профильному управлению разработать перечень мероприятий для решения этой задачи», – сказал руководитель агентства.

Fishnews