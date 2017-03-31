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Браконьеров на Амуре встретят усиленной охраной

С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.

В настоящее время в рамках первичных договоренностей с заинтересованными ведомствами, а также объединениями рыбопромышленников Амурского бассейна уже разработаны соответствующие планы по пресечению браконьерства.

«Идут подготовительные работы и детальная проработка отдельных моментов, требующих усиленного внимания. В первую очередь по тем участкам, где мы ожидаем повышенного сопротивления со стороны браконьеров. Планируем привлечение дополнительных технических средств и сотрудников из других территориальных управлений Росрыболовства», – сообщил Fishnews руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев. По его словам, на сегодня уже составлен план по необходимому количеству и местам расположения дополнительных сил и техники.

Вместе с тем в качестве профилактики в теруправлении планируют еще до схода льда начать работу на реке, точечно направлять первые группы инспекторов в особо сложные районы, где уже в это время может проявляться браконьерская активность. «Как только мы увидим, что ситуация начнет усугубляться, по договоренности с управлением МВД мы будем осуществлять оперативное реагирование и совместно направлять наших сотрудников в эти районы», – рассказал руководитель Амурского ТУ.

Охране тихоокеанских лососей будет уделено не меньше внимания, чем осетровым, пообещали в теруправлении. Эти мероприятия проходят в Хабаровском крае с конца июня и по некоторым нерестовым притокам – до начала ледостава (конец сентября – середина октября). Данное направление требует использования несколько иных подходов, т.к. в отличие от «осетровых» операций здесь географический охват территорий гораздо шире – это не только русло Амура, но и многочисленные нерестовые реки, впадающие в Амур и море, отметили в ведомстве. Мероприятия охватывают территорию как Хабаровского края, так и Еврейской автономной области. Полноценная работа по рыбоохране ведется и в приграничных с Китаем районах.

Планово в этом году разворачивается взаимодействие с рыбопромышленниками. В конце марта в Хабаровске состоялось очередное совещание по вопросам организации рыбоохранных мероприятий с участием представителей предприятий и общественных объединений отрасли. Как рассказали Fishnews в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна, в этом году планируется увеличить масштаб участия рыбопромышленников в рыбоохранных мероприятиях.

«Рыбопромышленники готовы активно участвовать, у нас есть совместный план мероприятий. В настоящий момент мы начинаем оборудовать места для установки стационарных и временных постов, готовим флот. Основные позиции по участию предприятий мы расписали. Сейчас в том числе наша ассоциация рассматривает вопрос по приобретению беспилотников для использования в рыбоохранных мероприятиях», - сообщил вице-президент ассоциации Алексей Решетов.

В отраслевом объдинении уточнили, что предоставление техники, в том числе катеров для проживания инспекторов на воде и для осуществления рыбоохранных мероприятий, будет осуществляться через общественные организации, на безвозмездной основе.

Fishnews

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