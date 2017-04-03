03 апреля 2017 года

Директор ВНИРО рассказал о реформах

Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.

Выступая на заседании коллегии Росрыболовства, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин оценил потенциал научно-исследовательских институтов как достаточный для решения актуальных задач рыбохозяйственного комплекса страны, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Руководитель организации указал на ряд факторов, снижающих эффективность использования бюджетных средств. К ним отнесены недостаточная координация научных работ в рамках межинститутских программ исследований и дублирование научно-исследовательских работ, в частности ресурсных исследований и мониторинга.

Для решения этих проблем директор ВНИРО предложил использовать все возможности, предусмотренные приказом об усилении головной роли института, и повысить межинститутскую координацию при выполнении государственных работ.

В институте считают необходимым принять новый приказ, регламентирующий разработку прогноза рекомендованного вылова по образцу действующего регламента подготовки прогноза ОДУ. «Два года назад приказом Росрыболовства от 6 февраля 2015 года № 104 был введен регламент согласования ОДУ. Данный документ устранил дублирование работ и четко определил зоны ответственности институтов. Предусмотренное приказом формирование межинститутских экспертных рабочих групп на базе ВНИРО позволило существенно повысить надежность прогнозирования. Иначе дело обстоит с разработкой прогноза рекомендованного вылова, регулируемой устаревшим приказом Росрыболовства от 18 апреля 2013 года № 287, который не обеспечивает требуемую координацию работ. Необходимо в кратчайшие сроки принять новый приказ», – заявили во ВНИРО.

Говоря о государственном мониторинге водных биоресурсов и среды их обитания, Кирилл Колончин отметил необходимость актуализации приказа Росрыболовства от 13 ноября 2009 г. № 1020, в котором недостаточно четко прописан порядок передачи данных госмониторинга от бассейновых институтов во ВНИРО. По мнению директора НИИ, многие параметры, отслеживаемые в соответствии с приказом № 1020, избыточны и не связаны с задачами рыбохозяйственных исследований, тогда как другие показатели, важные для рыбного хозяйства, например нормы выхода рыбной продукции, – не предусмотрены данным приказом.

Что касается действующих правил рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов, разработанных в период 2007 – 2009 гг., то, считают во ВНИРО, они нуждаются в обновлении и гармонизации. В документах предложено устранить несоответствия в части ограничений добычи правилами в граничащих рыбохозяйственных бассейнах; внести в правила нормы, позволяющие осуществлять учет видового и весового состава уловов по итогам их выгрузки в местах доставки; разработать правила любительского рыболовства в разрезе рыбохозяйственных бассейнов и субъектов РФ.

Для повышения эффективности научных работ в секторе аквакультуры Кирилл Колончин предложил разработать ведомственный порядок взаимодействия институтов.

Говоря об исследованиях в области искусственного воспроизводства, докладчик отметил необходимость дополнительной разработки критериев и рейтинговых списков, определяющих видовой состав объектов аквакультуры. По мнению руководителя ВНИРО, это позволит получить ответы на основные вопросы, стоящие перед искусственным воспроизводством: куда, кого и сколько следует выпускать?

Также Кирилл Колончин предложил внести изменения в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам (утверждена приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166) и предусмотреть в документе возможность компенсации вреда как в натуральном, так и в денежном выражении.

Завершая выступление, руководитель ВНИРО сообщил об образовании на базе института технопарка «Красносельский». Являясь особым видом свободной экономической зоны, технопарк будет пользоваться налоговыми льготами при внедрении своих разработок в производство, и такими же налоговыми льготами будут пользоваться и партнеры ВНИРО – предприятия рыбохозяйственного комплекса при внедрении научных разработок в свое производство.

Fishnews