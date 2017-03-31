03 апреля 2017 года

Рыбный бизнес Южной Кореи строит планы по работе в России

В связи с тем что у берегов Корейского полуострова сокращаются запасы водных биоресурсов, рыбохозяйственные предприятия Республики Корея собираются реализовывать проекты в Сахалинской области. В планах – добыча скумбрии и других видов, строительство заводов.

Национальная федерация рыболовных кооперативов Республики Корея (NFFC) создала специальную рабочую группу, обсуждающую варианты развития проектов на Сахалине. Об этом в интервью южнокорейскому порталу «Идэйли» рассказал председатель NFFC Ким Имквон, сообщает корреспондент Fishnews.

По его словам, работа в российском регионе может стать новым драйвером для развития рыболовства республики, так как запасы биоресурсов у берегов Корейского полуострова год от года сокращаются. По данным Национального статистического управления, в 2016 г. уловы рыбаков-прибрежников Южной Кореи составили 916 тыс. тонн. Это на 13,4% меньше, чем в предыдущем году, и самый низкий показатель за последние 44 года.

Проведенные NFFC исследования показали, что «в водах близ Сахалина водится много скумбрии и другой рыбы, однако на острове не хватает инфраструктуры и технологий для эффективного промысла». Ким Имквон заявил, что с решением этой проблемы могли бы помочь южнокорейские суда и рыбаки. Кроме того, таким образом планируется снизить пресс на прибрежные запасы республики и позволить восстановиться местным популяциям.

Между тем, по данным российской рыбохозяйственной науки, непосредственно у Сахалина скумбрии нет. Однако этой рыбы довольно много в водах Южных Курил.

Ким Имквон в интервью «Идэйли» отметил, что Национальная федерация рыболовных кооперативов Республики Корея собирается в апреле посетить Сахалин для изучения обстановки на месте, а в мае и июне – обсудить вопрос сотрудничества с российскими компаниями. В планах NFFC – строительство в российском регионе фабрик, направление туда рыбацких судов и активное взаимодействие с представителями местной корейской диаспоры.

В федерации обсуждается и возможность запуска аналога Кэсонского промышленного парка: привлечения северокорейских моряков. Планируется, что это поспособствует развитию совместных с КНДР проектов в сфере рыболовства. К тому же такое взаимодействие даст очевидный экономический эффект из-за дешевизны рабочей силы, обратил внимание Ким Имквон.

Отметим, согласно законодательству РФ, участие заграничного капитала в рыбопромысловых компаниях возможно только по согласованию с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. В случае выявления нелегального контроля из-за рубежа компанию лишают квот.

Fishnews