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Встреча представителей «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и компании «Вань Тай»

Китайский бизнес прорабатывает сотрудничество с российской рыбной биржей

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил от китайской стороны предложение о совместной организации оптового рынка рыбопродукции на базе свободной экономической зоны города Муданьцзян.

Представители АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» обсудили с китайскими бизнес-партнерами возможность реализации ряда проектов с использованием механизмов российской аукционной и биржевой торговли. Переговоры в формате b2b состоялись на выставке «Дальагро. Продовольствие 2017» во Владивостоке.

Как сообщили Fishnews в аукционном рыбном доме, продуктивные встречи прошли с директором зоны свободной торговли города Муданьцзян Чи Дебином и представителями Хэйлунцзянской компании инвестиций и развития «Вань Тай». Иностранных коллег познакомили с механизмами проведения биржевых торгов в России и участия в них компаний – нерезидентов Российской Федерации.

В свою очередь директор Чи Дебин предложил руководству «Дальневосточного аукционного рыбного дома» совместно организовать крупный оптовый рынок рыбопродукции на базе свободной экономической зоны города Муданьцзян. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве и провести во Владивостоке и Муданьцзяне серию консультаций по созданию оптового рынка.

Кроме того, по итогам переговоров представители компании «Вань Тай» выразили готовность подписать соглашение о сотрудничестве и обсудить проект договора о брокерском обслуживании с АО «ДАРД». Также китайская сторона обратилась к руководству аукционного рыбного дома с просьбой организовать в течение года закупку 20 000 тонн различных видов рыбопродукции с использованием механизмов аукционной и биржевой торговли.

Fishnews

  • Встреча представителей «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и компании «Вань Тай»
  • Директор зоны свободной торговли города Муданьцзян Чи Дебин и генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин
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