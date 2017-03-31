Китайский бизнес прорабатывает сотрудничество с российской рыбной биржей

31 марта 2017 года
Представители РФ и Японии согласовали и утвердили новую версию Положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов. Ранее такое же обсуждение было проведено с Китаем.
В Камчатском краевом объединенном музее с 1 апреля по 21 мая пройдет выставка «Исследователи морей и океанов». Ее посетителей познакомят с историей изучения вод полуострова.
30 марта 2017 года
В порту Петропавловска-Камчатского планируется создать условия и инфраструктуру для электронной торговли водными биоресурсами. Соответствующее соглашение о намерениях подписали «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Камчатское морское пароходство.
29 марта 2017 года
В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.
28 марта 2017 года
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
03 апреля 2017 года
На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.
По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ 27-28 апреля посетит Россию для продолжения переговоров о совместных экономических проектах. Часть из них предполагает сотрудничество в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах.
Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
В связи с тем что у берегов Корейского полуострова сокращаются запасы водных биоресурсов, рыбохозяйственные предприятия Республики Корея собираются реализовывать проекты в Сахалинской области. В планах – добыча скумбрии и других видов, строительство заводов.
Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.
Новый замглавы Росрыболовства Михаил Иваник будет курировать работу по охране водных биоресурсов. Также изменилось распределение сфер ответственности между Петром Савчуком и Василием Соколовым.
До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.
Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
31 марта 2017 года
С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.