Рыбопереработка и аквакультура попали в планы России и Японии

03 апреля 2017 года
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.
Новый замглавы Росрыболовства Михаил Иваник будет курировать работу по охране водных биоресурсов. Также изменилось распределение сфер ответственности между Петром Савчуком и Василием Соколовым.
До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.
31 марта 2017 года
Заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Михаил Иваник. Ранее он проходил службу в органах безопасности.
Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.
03 апреля 2017 года
На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.
Росрыболовство и Пограничная служба положительно оценили результаты деятельности межведомственной рабочей группы в 2016 г. Принятые на этой площадке решения способствовали повышению эффективности рыболовства и охраны морских биоресурсов.
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил от китайской стороны предложение о совместной организации оптового рынка рыбопродукции на базе свободной экономической зоны города Муданьцзян.
Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.
В связи с тем что у берегов Корейского полуострова сокращаются запасы водных биоресурсов, рыбохозяйственные предприятия Республики Корея собираются реализовывать проекты в Сахалинской области. В планах – добыча скумбрии и других видов, строительство заводов.
Руководитель ВНИРО Кирилл Колончин рассказал, как в институте видят способы более эффективного использования бюджетных средств научными организациями, а также изложил дальнейшие этапы реформирования отраслевой науки.
Новый замглавы Росрыболовства Михаил Иваник будет курировать работу по охране водных биоресурсов. Также изменилось распределение сфер ответственности между Петром Савчуком и Василием Соколовым.
До 2020 г. правительство Камчатского края планируют увеличить утилизационные мощности до тысячи тонн. Предприятия, являющиеся основными инвесторами производств по переработке отходов рыбного хозяйства, смогут воспользоваться субсидиями в рамках краевой программы по поддержке рыбной отрасли.
Проект приказа Минсельхоза предусматривает минимальный суточный объем добычи равношипого краба в новом подрайоне промысла – центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
31 марта 2017 года
С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.