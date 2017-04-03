03 апреля 2017 года

Рыбопереработка и аквакультура попали в планы России и Японии

По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ 27-28 апреля посетит Россию для продолжения переговоров о совместных экономических проектах. Часть из них предполагает сотрудничество в области рыбопереработки и марикультуры на Южных Курилах.

По информации японской газеты Yomiuri Shimbun, во время встречи на уровне заместителей министров иностранных дел 18 марта РФ предложила 26, а Япония – 30 проектов для совместного развития Южных Курил.

В рыбной отрасли, по мнению российской стороны, перспективно строительство перерабатывающих предприятий и рыбных рынков в семи зонах, лососеводство, организация рекреационного рыболовства. Японцы предлагают заняться совместным выращиванием морских ежей и гребешка, а также рыбопереработкой, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежное издание.

Российские и японские предложения имеют много общего, а некоторые даже совпадают, отмечает Yomiuri Shimbun. При этом японская сторона призывает перед реализацией проектов провести полевые исследования.

Японское правительство намерено к визиту Синдзо Абэ в Россию составить список проектов, чтобы в Москве начать обсуждение договоров. Предположительно, визит состоится в конце апреля.

Fishnews