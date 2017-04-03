03 апреля 2017 года

Совет ВАРПЭ готовится к общественным слушаниям по ОДУ на 2018 год

На заседании 11 апреля Совет ВАРПЭ обсудит участие объединения в решении задач, поставленных на коллегии Росрыболовства. Также ассоциация выработает предложения по участию в общественном обсуждении прогноза общего допустимого улова на следующий год.

Очередное заседание Совета Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров пройдет 11 апреля. Планируется обсудить основные направления работы Росрыболовства, которые были определены на расширенном заседании коллегии ведомства 30 марта, и участие рыбацких объединений в реализации поставленных задач. «Выступая с докладом на коллегии, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил ВАРПЭ принять участие в формировании и управлении проектным офисом по реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года, поэтому члены совета изучат возможный формат работы», – рассказали Fishnews в ассоциации.

Совет выработает позицию для участия в общественных слушаниях по прогнозу общего допустимого улова водных биоресурсов на 2018 г. «Прогноз ОДУ – это главный ежегодный документ для рыбной отрасли, – подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев, – при его формировании важно учитывать целый комплекс факторов. В ходе экспертной проработки в рыбохозяйственных институтах, на заседании Ученого совета ФБГНУ «ВНИРО», на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию высказывались различные точки зрения. Например, есть вопросы касательно прогнозируемого ОДУ минтая в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне, есть разные мнения касательно прогнозируемого ОДУ минтая в Охотском море. Важно учитывать экономические интересы прибрежных предприятий Камчатки, которые тянут большую социальную нагрузку».

Fishnews