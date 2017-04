04 апреля 2017 года

Власти хотят внедрить правило «одно требование на смену двух»

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение по использованию принципа one in – two out, когда при установлении нового требования к бизнесу отменяются два действующих.

Напомним, что систематизация требований к предпринимателям обсуждалась 22 марта на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По итогам совещания дан ряд поручений. Минюст совместно с Министерством экономического развития РФ должны до 20 апреля представить проекты правительственных актов, предусматривающих введение правила, когда установление нового требования допускается при условии отмены двух действующих. Предполагается, что такие изменения будут рассмотрены на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Как сообщает корреспондент Fishnews, требования предполагается кодифицировать, чтобы бизнес мог в них легче ориентироваться. Министерство юстиции должно до 30 июня представить «предложения по порядку и методологии кодификации нормативных правовых актов, формирующих правовую основу контрольной и надзорной деятельности, порядку создания органов по кодификации, а также по финансированию соответствующей работы». Этот вопрос также рассмотрит проектный комитет.

К середине июля Минюсту предстоит определить сферы правового регулирования, в которых возможно пилотное проведение кодификации нормативно-правовых актов, формирующих правовую основу контрольной и надзорной деятельности, в соответствии с выработанными порядком и методологией.

Федеральные надзорные ведомства и курирующие их министерства должны обеспечить сравнительный анализ обязательных требований и контрольно-надзорных функций с лучшими аналогичными международными практиками в соответствующей сфере (включая опыт стран ОЭСР). Результаты работы необходимо представить в Минюст до 1 июля.

Fishnews