04 апреля 2017 года

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Многие проблемы, возникающие при формировании правовой базы рыбоводства, связаны с отсутствием концепции его развития, отмечает зампредседателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина.

За последний год в секторе аквакультуры на законодательном поле предлагалось многое: вносились точечные, но вместе с тем довольно важные изменения. Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина Щукина проанализировала для газеты «Fishnews Дайджест», насколько «рабочими» оказались новации.

Так, она напомнила, что принятые поправки в отраслевой закон и ряд подзаконных актов позволили пользователям, традиционно занимавшимся марикультурой, переоформить действующие рыбопромысловые участки для товарного рыбоводства в рыбоводные участки без проведения торгов. Это коснулось и предприятий, добросовестно работавших в области прудового рыбоводства.

Положительным моментом Галина Щукина назвала и отмену ограничения по площади морской акватории, выделяемой для одного предприятия.

«Однако по-прежнему предприятиям-пользователям запрещено многоцелевое использование рыбопромысловых участков (как для рыболовства, так и для товарного выращивания объектов марикультуры). В связи с этим в Сахалинской области в вопросе развития марикультуры все стабильно: ее как не было, так и нет», – подчеркнула собеседница «Fishnews Дайджест».

По словам Галины Щукиной, опыт Приморского края показывает, что к механизму формирования морских рыбоводных участков имеется огромное количество нареканий. Так, законом предусматривается возможность инициативного формирования участка (по заявочному принципу). При этом сложнейший этап согласования его границ в различных инстанциях заявитель проходит самостоятельно. Затем РВУ выставляется на торги, по результатам которых определяется, кому государство предоставит право пользования. И далеко не факт, что это будет заявитель.

Саму идею аукционов представитель ассоциации назвала весьма спорной: во-первых, аквакультура – занятие дорогое, а тут еще из оборота предлагается изъять приличные суммы, которые могли бы использоваться в качестве инвестиций.

Во-вторых, участки, за право пользования которыми заплачены немалые деньги, практически невозможно изъять у предприятий-пользователей до окончания срока договора, даже в случае отсутствия на этих РВУ реальной деятельности. «Об этом свидетельствует ситуация, сложившаяся вокруг распределенных в свое время рыбопромысловых участков в Сахалинской области, часть из них сейчас из-за отсутствия подходов горбуши либо никак не используется, либо с их помощью легализовывают рыбу, пойманную в других районах», - привела пример зампредседателя ассоциации.

По мнению Галины Щукиной, альтернативой аукционам является конкурс, в основу которого положены экономические критерии – количество рабочих мест, объемы инвестиций и прочее. При распределении рыбоводных участков через процедуру конкурса расторгнуть договор пользования в случае невыполнения предприятием базовых обязательств (критерии, по которым оно признано победителем) юридически несложно.

«В-третьих, осталась неизменной ситуация, при которой инвесторы должны не только нести затраты на аукцион, но еще и платить за пользование участком, - обратила внимание представитель ассоциации. - Наличие подобного дополнительного обременения увеличивает и без того немалый (около 6 лет) период окупаемости инвестиций и выглядит абсолютно нелогично с точки зрения заявляемого на государственном уровне приоритета развития аквакультуры».

Она также напомнила, что ряд полномочий в сфере регулирования товарной аквакультуры так и не передан регионам.

Галина Щукина обратила внимание и на новую проблему, которую принесли методика определения объема и видового состава объектов аквакультуры и методика расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры.

«Аквакультура не может эффективно функционировать и развиваться в условиях чрезмерной централизации управления и избыточности регулирования. Упомянутые документы широким шагом ведут нас именно к этому, устанавливая обязательные минимумы или максимумы производства продукции, а также регламентируя перечень объектов, которые позволяется культивировать в конкретном районе, а, следовательно, и на рыбоводном участке. Причем эти рекомендации даны, исходя из степени изученности вопроса отраслевыми институтами, они не учитывают ни мировой, ни отечественный опыт, если он приобретен вне рамок отраслевой науки, - подчеркнула зампредседателя ассоциации. - Что это, если не монополия на истину?»

По ее словам, в результате из числа объектов марикультуры были де-факто исключены многие виды, пригодные для разведения и перспективные с точки зрения экономики, но не указанные в перечне.

Также Галина Щукина отметила методику, содержащую принцип определения объема изъятия из водного объекта в границах рыбоводного участка. «Во-первых, данный подход никак не учитывает производственные (в том числе биологические) риски. Во-вторых, порядок возникновения права собственности в законодательной базе прописан в целом некорректно, что создает довольно странную коллизию, обратила внимание специалист. - Пока молодь гидробионтов находится в заводских условиях, она принадлежит предприятию. Но произведя отсадку молоди на морской участок, производитель теряет право собственности на нее вплоть до момента изъятия выращенной товарной продукции». Представитель ассоциации подчеркнула, что такая правовая коллизия дает возможность браконьерам свободно «работать» как на самих морских фермах, так и на смежных с ними участках.

Таким образом, за три года с момента принятия ФЗ № 148 «Об аквакультуре (рыбоводстве)…» прогресса в развитии марикультуры явно не наблюдается, делает вывод Галина Щукина.

«Многие проблемы, возникающие при формировании законодательно-правовой базы аквакультуры, связаны с отсутствием как концепции управления прибрежной зоной в целом, так и концепции развития аквакультуры в частности, - считает собеседница «Fishnews Дайджест». - Первая призвана решать конфликты хозяйствующих субъектов, вторая – определить степень значимости аквакультуры с точки зрения государства. Аквакультура по-прежнему противопоставляется прибрежному рыболовству, а в отдельных случаях – не только ему».

По мнению Галины Щукиной, как только государство осознает, что же оно хочет получить от аквакультуры и какое место эта отрасль должна занять в списке приоритетов, – станет более-менее понятно, что именно в действующей нормативно-правовой базе мешает реализации принятой концепции.

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