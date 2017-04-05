05 апреля 2017 года

Минтайщики переходят на сельдь

В Охотском море освоено 829 тыс. тонн минтая (77,4% от общего допустимого улова), это на 11,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Специализированный промысел в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращен с 1 апреля, суда переходят на лов гижигинско-камчатской сельди.

Добычу минтая ведут 78 судов, сельди – 32 судна. Ее выловлено 74,2 тыс. тонн – на 16,3 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Согласно докладу заместителя координационной группы Росрыболовства Юрия Омельченко, на минувшей неделе метеорологическая и ледовая обстановка во всех районах Охотского моря благоприятствовали промыслу, флот работал на открытой воде. За безопасностью следили спасатели «Сибирский» (в северной части моря) и «Суворовец» (в южной). Аварийных ситуаций за отчетный период не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна, в районе работают 66 крупнотоннажных и 4 среднетоннажных судна. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены, в уловах преобладает рыба размером 40-45 см. С начала года в подзоне освоено около 87% установленной квоты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на Северных Курилах минтай облавливают 13 судов. Промысловая обстановка в последние дни ухудшилась, уловы достигают 30 тонн на судосутки промысла. В районе продолжают работать суда снюрреводного промысла, сдающие рыбу на береговые предприятия. Уровень освоения промышленной квоты в подзоне составляет 20%.

В Восточно-Сахалинской подзоне начали лов 7 судов по промышленным квотам и одно – по прибрежным. Промысловая обстановка пока нестабильна, в район скоплений минтая начало выносить поля тяжелого льда, что сказывается на эффективности добычи. Среднесуточные уловы составляют около 100 тонн на судно.

Сельдь в Северо-Охотоморской подзоне продолжают осваивать три судна по промышленным квотам и одно - по прибрежным. Уловы в отчетный период достигали 80 тонн в сутки. 27 марта флот приступил к добыче сельди в Западно-Камчатской подзоне. Сейчас на промысле находятся 29 добывающих судов и одна плавбаза. Скопления сельди рассредоточены, в основном результативны ночные траления, в тралах присутствуют разновозрастные особи.

В экспедиции работают 26 единиц транспорта, под погрузкой ежедневно – от 12 до 16 судов. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 10 транспортов различной емкости.

Лов и обеспечение погрузочных работ контролируют 30 инспекторов. Сейчас продолжается смена инспекторского состава. В экспедиции также работают два патрульных судна. Простоев на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось.

Также на путине девять ученых - наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу специалистов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, 5 апреля с запада к заливу Шелихова подойдет циклон, который вызовет на североохотоморском шельфе усиление юго-восточного ветра до 15 м/c. Ожидается, что 7 апреля циклон отойдет к Восточной Камчатке, над районами промысла сохранится северный ветер, скорость которого уменьшится.

При безветренной погоде в районах промысла будет сохраняться стабильная ледовая обстановка. С выходом очередного циклона в центральные районы моря ожидается штормовая погода в северо-западных и центральных районах акватории. При повышении температурного фона и усилении юго-восточных, восточных ветров штормовых скоростей, можно ожидать существенное отступление кромки льда в западном направлении на северо-западе моря и у побережья Сахалина.

Подводя итоги заседания, Василий Соколов поручил заместителю руководителя координационной группы напомнить капитанам о необходимости завершения работы флота в установленные сроки: в Северо-Охотоморской подзоне промысловые операции должны быть прекращены до 11 апреля. Исключение составят суда, осуществляющие прибрежное рыболовство.

Кроме того, замглавы Росрыболовства обратил внимание на важность соблюдения норм безопасности мореплавания. «В Восточно-Сахалинской подзоне непростая обстановка, – обратил внимание Василий Соколов. – Учитывая, что судам приходится работать в ледовых полях, предупреждайте рыбаков, чтобы в погоне за уловом они излишне не рисковали».

Fishnews