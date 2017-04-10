10 апреля 2017 года

По вылову минтая члены АСРКС приблизились к 100 тыс. тонн

В Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» называют охотоморскую минтаевую путину успешной и надеются в будущем сезоне закрепить успех.

На 7 апреля предприятия Сахалинской области выловили 141,81 тыс. тонн минтая. Из них свыше 60% пришлось на долю предприятий-членов АСРКС. Как рассказал Fishnews председатель правления ассоциации Максим Козлов, в режиме промышленного и прибрежного рыболовства суммарно рыбакам-членам объединения удалось освоить 92,088 тыс. минтая.

«Ледовая обстановка была комфортной – льды не сильно сковали море, поэтому план по добыче наши предприятия выполнили. Оцениваем путину как успешную. Все сработали хорошо. Будем надеяться, что в следующий раз нам удастся повторить такой результат», – сказал руководитель АСРКС.

Fishnews