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Судно «Владимир Старжинский» компании «Ролиз». Фото с сайта ГК «Норебо»

«Ролиз» обретет камчатскую «прописку»

Известное в Приморском крае рыбодобывающее предприятие ООО «Ролиз», входящее в группу «НОРЕБО», переезжает на Камчатку. О причинах рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

«Переезд проводится в рамках постепенного процесса консолидации и повышения эффективности системы управления предприятий группы «НОРЕБО», – отметил он. – Например, нет смысла держать бухгалтерию в двух разных местах, если можно разместить ее в одном месте. Аналогично мы работаем и в Мурманске: все рыбопромысловые компании находятся в одном месте, а их управленцы – в одном офисе. Это позволяет создать единую систему управления, облегчает внедрение общих корпоративных стандартов».

Как отметил собеседник Fishnews, на Дальнем Востоке есть своя специфика, связанная в первую очередь с большими расстояниями. Камчатка, с точки зрения руководства холдинга, для размещения рыбопромысловых мощностей более выгодна, чем Приморье, поскольку расположена ближе к основным районам промысла.

«Мы сейчас активно развиваем на Камчатке свой терминал «Сероглазка», который будет заниматься обработкой уловов, – рассказал Сергей Сенников. – Терминал создан на базе флота АО «Акрос», которое также входит в состав холдинга. Это достаточно большой проект, терминал будет заниматься обслуживанием судов, перевалкой и хранением грузов и т. д. Мы планируем там строительство новых холодильных мощностей и другой инфраструктуры. Нам проще и дешевле использовать свой терминал для обработки уловов с тем, чтобы отправлять их уже в рефконтейнерах, а не рефрижераторными судами. Кроме этого, там мы планируем открыть новое административное здание – современное, комфортное. Ожидаем, что концентрация управленцев в одном месте улучшит их взаимодействие и тем самым повысит эффективность их труда».

Как сообщил Сергей Сенников, во Владивостоке остается компания АО «Норебо Азия» (ее возглавил бывший директор «Ролиза» Андрей Овчинников), которая будет заниматься реализацией продукции группы «Норебо». По мнению собеседника Fishnews, Владивосток для торговой деятельности (значительную часть которой составляют экспортные операции) подходит лучше.

Работа зарегистрированной во Владивостоке «Норебо Азии», по словам Сергея Сенникова, позволит избежать масштабных сокращений.

«У нас и так административно-управленческий аппарат не очень большой, - отметил он. – Что же касается тех, кто работает непосредственно в море, то им сокращения и вовсе не грозят, на них переезд никак не повлияет».

Fishnews

НазадМетки: владивостокдальний востоккамчаткамурманск

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