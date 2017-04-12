12 апреля 2017 года

Приморье готовится к аквакультурным торгам

Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.

В соответствии с планом-графиком, в первом квартале на торги в Дальневосточном бассейне было выставлено 54 участка общей площадью 5223,53 га. Это 3 участка на 31,88 га в Сахалинской области, 18 участков на 389,45 га в Хабаровском крае и 33 участка на 4802,2 га в Приморье, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

В ведомстве отметили, что аукцион в Сахалинской области пока не завершен, так как ценовые предложения до сих пор поступают в региональное теруправление Росрыболовства. А в Хабаровском крае аукцион был отменен. В Приморском крае участки выставлены на торги 14 марта, проведение аукциона запланировано на 24-26 апреля.

Во втором квартале Росрыболовство выставит в Приморском крае 95 РВУ на 29 тыс. га, региональное теруправление планирует провести аукцион в отношении 25 участков на 3,8 тыс. га.

Напомним, вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил завершить процесс предоставления бизнесу всех пригодных для аквакультуры акваторий до 1 января 2019 г.

Fishnews