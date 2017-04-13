13 апреля 2017 года

Район объединяет рыбалка

Соревнования по подледной рыбалке превратились в устоявшуюся традицию Николаевского района, в них принимает участие каждый десятый, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

В Хабаровском крае региональный этап всероссийского фестиваля «Народная рыбалка» прошел на Амуре, в поселке Чныррах. «С давних пор люди из Николаевска-на-Амуре ездили туда ловить корюшку на льду, это исторически сложившееся место. Кроме того, там находится завод ООО «Восточный рыбокомбинат», на базе которого можно решать организационные моменты мероприятия», – рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

Он отметил, что на такой отдаленной территории День корюшки – праздник для всего населения. «В Николаевском районе живут около 30 тыс. человек, а на рыбацкие состязания собирается до 3 тысяч. То есть каждый десятый – это очень много, - подчеркнул руководитель объединения. – Других досуговых мероприятий там мало, а корюшка, которая идет в течение месяца, – это и источник питания, и способ хорошо провести время. Люди уже настолько привыкли к этому, что как только заканчивается одно соревнование, они начинают готовиться к следующему: предлагают конкурсы, новые направления и т.п. То есть это уже устоявшаяся традиция районного масштаба и включать ее в «Народную рыбалку» просто необходимо».

Инициативы участников находят отклик у организаторов. Специальный оргкомитет в районной администрации рассматривает предложения, отбирает лучшие из них и вносит корректировки в программу. В этом году, например, на Дне корюшки появился новый вид состязаний – «рыбацкий биатлон», для победителей которого подготовили ценные призы.

Александр Поздняков обратил внимание, что нынешний праздник прошел с особым размахом: в нем приняли участие рыбаки из других регионов и даже из-за рубежа – делегация города Тунцзян китайской провинции Хэйлунцзян. В этом году он собирается официально стать побратимом Николаевска-на-Амуре.

Fishnews